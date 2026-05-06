مدیرکل شیلات کرمانشاه: کرمانشاه در آستانه جهش بزرگ شیلاتی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک الیاس پور ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با تشریح وضعیت این بخش، از تلاش‌های گسترده برای توسعه صنعت آبزی‌پروری در استان خبر داد و بر نقش آن در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت جایگاه شیلات در اقتصاد و سلامت جامعه اظهار کرد: آبزیان به‌عنوان یکی از منابع مهم تأمین سلامت، در جهان جایگاه ویژه‌ای دارند و توسعه این بخش می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تغذیه جامعه ایفا کند.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه منابع آبی برخوردار است، افزود: وجود سدها، رودخانه‌ها، سراب‌ها و چشمه‌های متعدد، شرایطی فراهم کرده که این استان بتواند به یکی از قطب‌های مهم تولید آبزیان در کشور تبدیل شود.

رشد تولید و برنامه‌های توسعه‌ای

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به میزان تولیدات این بخش گفت: در سال گذشته بیش از ۲۳ هزار تن انواع آبزیان در استان تولید شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

الیاس‌پور ادامه داد: در قالب برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری برای افزایش تولید به حدود ۲۶ هزار تن انجام شده و این امر از طریق بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.

وی افزود: در بخش کوتاه‌مدت، تمرکز بر بهینه‌سازی مزارع موجود و افزایش راندمان تولید است و در بخش میان‌مدت و بلندمدت نیز استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های علمی در دستور کار قرار دارد.

حرکت به سمت شیلات نوین و مکانیزه

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نوسازی ساختارها بیان کرد: استفاده از روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، تولید را افزایش داد.

وی افزود: توسعه پرورش ماهی در قفس در سدها، استفاده از استخرهای مدرن و طراحی‌های جدید از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

الیاس‌پور همچنین از ورود حوزه‌های جدیدی مانند پرورش ماهیان زینتی، زالو، جلبک و توسعه مراکز تکثیر خبر داد و گفت: این اقدامات می‌تواند تنوع تولید و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

اشتغال‌زایی و توسعه صادرات

وی با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این بخش اظهار کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار نفر در صنعت شیلات استان فعالیت دارند و با اجرای طرح‌های جدید، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه ادامه داد: موقعیت مرزی استان، به‌ویژه در منطقه قصرشیرین، ظرفیت مناسبی برای صادرات محصولات شیلاتی به کشور عراق و سایر بازارهای منطقه فراهم کرده است.

الیاس‌پور افزود: ایجاد زیرساخت‌های فرآوری، بسته‌بندی و پایانه‌های صادراتی از جمله برنامه‌هایی است که برای تقویت این بخش در نظر گرفته شده است.

توسعه متوازن و حفظ منابع

وی با تأکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی گفت: توسعه شیلات باید به‌گونه‌ای انجام شود که به محیط زیست آسیب وارد نشود و در کنار افزایش تولید، پایداری منابع آبی و خاکی نیز حفظ شود.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی در این حوزه باید در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود تا ضمن حفظ تعادل طبیعت، بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

چشم‌انداز آینده شیلات کرمانشاه

الیاس‌پور در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: با حمایت مسئولان، جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی، صنعت شیلات استان در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در صورت تداوم این روند، کرمانشاه می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید، فرآوری و صادرات آبزیان در کشور تبدیل شود و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا کند.