بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ با نام مرحومه الهام قدمی، بانوی ۳۴ ساله و مادر سه فرزند، به شکلی متفاوت رقم خورد.

وی افزود: در حالی‌ که فقدان این مادر جوان، اندوهی عمیق برای خانواده‌اش به‌ جا گذاشت، خانواده شریف قدمی با تصمیمی آگاهانه و کریمانه، به اهدای اعضای عزیزشان رضایت دادند تا زندگی در پیکر انسان‌هایی دیگر ادامه یابد.

روندی تصریح کرد: اکنون قلب‌هایی دوباره می‌تپند و نفس‌هایی از نو جان گرفته‌اند؛ امتداد همان حیاتی که در وجود این بانوی فداکار جریان داشت. این اقدام انسان‌دوستانه نشان داد که انسانیت، در والاترین شکل خود، یعنی بخشیدن حتی در اوج اندوه معنا پیدا می‌کند.

مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تصمیم بزرگ و ایثارگرانه خانواده قدمی، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی در استان است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دیگر خانواده‌ها در شرایط مشابه باشد.

وی ادامه داد: فرآیند اهدای عضو با هماهنگی کامل تیم درمانی و پس از طی مراحل قانونی و تخصصی انجام شد و اعضای اهدایی برای بیماران نیازمند پیوند ارسال گردید تا فرصتی دوباره برای ادامه حیات آنان فراهم شود.

روندی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده آن مرحومه، گفت: مجموعه بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه به‌ ویژه پرسنل ICU و همچنین کارشناسان واحد پیوند معاونت درمان، با تلاش شبانه‌روزی و همراهی دلسوزانه، نقش مهمی در تحقق این اقدام خداپسندانه داشتند که از آنان قدردانی می‌کنیم.

وی تأکید کرد: اهدای عضو، فرصتی برای تداوم زندگی و تجلی دوباره امید در خانواده‌های بیماران نیازمند پیوند است و بدون شک فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌تواند نجات‌بخش جان انسان‌های بیشتری باشد.