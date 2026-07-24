رسول خطیبی سرمربی فجرسپاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، خطیبی با دنیایی از تجربههای ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی در قامت سرمربی باشگاه فجرشهید سپاسی انتخاب شد.
وی سابقه فعالیت حرفهای در باشگاههای بزرگی همچون سپاهان، ذوب آهن، استقلال و تراکتور تبریز را در کارنامه دارد و تجربه بازی در سطح جهانی، درخشش در باشگاه هامبورگ آلمان و الشارجه امارات داشته است.
سول خطیبی در دوران مربیگری نیز نامی بلند از خود به جای گذاشته و با هدایت تیمهایی چون تراکتور، ماشینسازی تبریز، گسترش فولاد تبریز و آلومینیوم اراک، موفق به صعود و کسب قهرمانی در رقابتهای مختلف شده است.
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