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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

رسول خطیبی سرمربی فجرسپاسی شد

رسول خطیبی سرمربی فجرسپاسی شد

با اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، رسول خطیبی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و جایگزین پیروز قربانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، خطیبی با دنیایی از تجربه‌های ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی در قامت سرمربی باشگاه فجرشهید سپاسی انتخاب شد.

وی سابقه فعالیت حرفه‌ای در باشگاه‌های بزرگی همچون سپاهان، ذوب آهن، استقلال و تراکتور تبریز را در کارنامه دارد و تجربه بازی در سطح جهانی، درخشش در باشگاه هامبورگ آلمان و الشارجه امارات داشته است.

‌سول خطیبی در دوران مربیگری نیز نامی بلند از خود به جای گذاشته و با هدایت تیم‌هایی چون تراکتور، ماشین‌سازی تبریز، گسترش فولاد تبریز و آلومینیوم اراک، موفق به صعود و کسب قهرمانی در رقابت‌های مختلف شده است. ‌

کد مطلب 6897833

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