به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار خوزستان با شعار « نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی»، فیلم ها از ۲۶ بهمن‌ تا ۸ اسفند ۱۴۰۴در قالب های مختلف در مساجد منتخب سراسر خوزستان اکران شدند.

در این آئین با حضور خانواده شهید رضاپور و سید حمید موسوی و بیک زاده پیشکسوتان هنر خوزستان، محمد ضمدی از شوش و مرضیه اسمی پور از ایذه به عنوان اکران کننده و سجاد قنبری به عنوان فیلم ساز تقدیر شدند. همچنین ساعت شهید توسط خانواده وی به سجاد قنبری اهدا شد.

در بخش چهره های مردمی نیز خانواده مرحوم یاسین ملاپور و نماینده روحانیون جهادی حجت الاسلام جعفر علوی کیا با حضور خانواده مرحوم سیدمحسن شفیعی و خانواده های شهید غلامپور ، شهید مردانی، شهید توکل و حاج آقا محمدزمان بزاز مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین عبای مرحوم سیدمحسن شفیعی به نمایندگی از جامعه روحانیون و طلاب خوزستان به حجت الاسلام علوی کیا اهدا شد.

در این رویداد، خانواده شهید قربانی، نرگس نوری ممبینی کارگردان و بازیگر تئاتر را به عنوان چهره برتر هنر انقلاب اسلامی، تجلیل کردند و پرچم ایران که شهید در زمان فتح نبل و الزهرا به همراه داشته و بر آن سجده کردند به وی تقدیم شد.

پایان بخش این مراسم مدیحه سرایی ایمان عسکری به مناسبت وفات حضرت خدیجه (س) بود.