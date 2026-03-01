به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، هادی حق‌شناس استاندار گیلان و آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، با صدور پیامی مشترک، این ضایعه بزرگ را به ملت شریف ایران اسلامی تسلیت گفتند.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت جانسوز رهبر حکیم و بصیر انقلاب اسلامی، عبد صالح خدا و پرچمدار عزت امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه، داغی سترگ و اندوهی جانکاه بر دل‌های ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان نشاند؛ مصیبتی که عمق آن به وسعت سال‌های مجاهدت، صبر و هدایت آن مرد الهی است.

آن عالم ربانی و مجاهد نستوه، با حکمت کم‌نظیر، صلابت ایمانی و بینش راهبردی، کشتی انقلاب اسلامی را در تلاطم سهمگین حوادث جهانی هدایت کرد و با صدای رسا و استوار خویش، پژواک حق‌طلبی مستضعفان و هیمنه‌شکن مستکبران بود.

اکنون آن رهبر فرزانه، پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی(ص)، دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی، به آرزوی دیرینه خویش، یعنی شهادت در راه خدا، نائل آمد و در جوار رحمت واسعه الهی آرام گرفت.

اینجانبان ضمن عرض تبریک و تسلیت این عروج ملکوتی به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی، مراجع عظام تقلید، خانواده‌های معظم شهدا و مردم مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار استان گیلان، اعلام می‌داریم که راه نورانی آن پیشوای بزرگ با عزم راسخ ملت بزرگ ایران تداوم خواهد یافت و پرچم عزت، استقلال و مقاومت که به دست او برافراشته شد، هرگز بر زمین نخواهد ماند.

بی‌تردید خون مطهر این شهید والامقام، درخت تناور انقلاب اسلامی را استوارتر و پیوند ملت با آرمان‌های بلند امامین انقلاب را مستحکم‌تر خواهد ساخت. دشمنان این سرزمین بدانند که ملت ایران، پرورش‌یافته مکتب عاشورا و آموخته فرهنگ ایثار و شهادت است و در مسیر صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، استوارتر و متحدتر از همیشه گام خواهد برداشت.

از درگاه حضرت احدیت، علو درجات برای آن شهید عظیم‌الشأن و صبر جمیل و اجر جزیل برای ملت سرافراز ایران اسلامی مسئلت می‌نماییم.

پیام تسلیت شهردار رشت در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

با دلی لبریز از اندوه و تأثر شهادت جانسوز مقام معظم رهبری یکی از ارکان بی‌بدیل و ستون‌های استوار نظام اسلامی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی، امت بیدار اسلامی علی الخصوص مردمان ولایتمدار رشت تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن پیشوای فرزانه و مجاهد خستگی‌ناپذیر، با استحکام در اراده، ژرف‌نگری در تدبیر و پایداری در مسیر حق، الگویی ماندگار از عزت، حکمت و مقاومت را برای تاریخ این سرزمین رقم زد. بی‌تردید فقدان چنین شخصیت کم‌نظیری، ضایعه‌ای عظیم و ثصدمه ای عمیق بر پیکره امت اسلامی است؛ اما راه روشن و مکتب الهام‌بخش او همچنان زنده و جاری خواهد ماند و نسل‌های آینده را به صلابت و امید فراخواهد خواند.

اکنون در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز، پاسداشت آن میراث گرانسنگ و استمرار مسیر نورانی خدمت، استقلال‌طلبی و عدالت‌خواهی، وظیفه‌ای تاریخی و مسئولیتی خطیر بر عهده همگان است.

این راه، راه ایمان، بصیرت و استقامت است؛ مسیری که با خون پاک شهیدان آبیاری شده و با عزم راسخ مردان و زنان این مرز و بوم تداوم خواهد یافت. پرچمی که او برافراشت، به فضل الهی بر زمین نخواهد ماند و دست‌های مؤمن و استوار، آن را به افق‌های بلندتر خواهند رساند.

از درگاه خداوند متعال برای آن عبد صالح، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای ملت شریف ایران صبر، آرامش و سربلندی مسئلت دارم.

پیام تسلیت مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در پی شهادت قائد امت

انالله و انا الیه راجعون

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

با نهایت اندوه و تأثر قلبی، شهادت قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره)، رهبر فرزانه، مجاهد نستوه و میراث‌دار انقلاب خمینی کبیر، را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، ملت بزرگ و قهرمان ایران، امت اسلامی سراسر جهان، و مردم شریف استان گیلان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

استکبار جهانی بار دیگر ذات کثیف خود را نشان داد و اینبار داغ عزیزی را بر دل مردم ایران نشاند که تمام عمر خود را وقف ملت ایران کرده بود.

ایشان سالیان دراز، استوار و بی‌هراس، در برابر طوفان تهدیدها و توطئه‌ها ایستاد؛ زبان گویای مظلومان بود و پرچمدار جهاد تبیین و مقاومت. زیستنش برای خدا و در راه خدا بود و سرانجام نیز با خون خویش، دفتر مجاهدتی صادقانه را مُهر تأیید زد و به قافله شهیدان پیوست.

این فقدان عظیم، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای اسلام و انقلاب است، اما ایمان داریم که خون پاک شهیدان، راه را برای پیروزی نهایی حق بر باطل روشن‌تر می‌سازد

اینجانب، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خاندان معظم، بیت شریف رهبری و تمامی هم‌وطنان، از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن رهبر شهید، رحمت واسعه و برای ملت عزیز ایران، صبر، پایداری و توفیق ادامه راه آن بزرگمرد تاریخ را مسئلت دارم.

پیام مدیرکل صمت گیلان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت سرافرازانه عالم ربانی، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و سیدالشهدای منتظران و نائب بر حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام خامنه ای رضوان الله علیه، در ماه مبارک رمضان را به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه، امت بزرگ اسلام، مراجع و علمای عظام تسلیت و تبریک عرض می‌نمائیم .

رهبر عظیم الشأنی را از دست دادیم و در سوگ او نشستیم که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر متکبران و جهاد فی سبیل الله، در عصر خویش بی همتا بود.

شهادت در راه اسلام و میهن نشانه یک پیروزی بزرگ و نزدیک شدن به هدف است؛ لکن با شهادت و هجرت الی الله امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، راه و سیره ایشان متوقف نخواهد شد و با قدرت و شکوه ادامه خواهد یافت و این شهادت ملت ما را در استمرار راه نورانی رهبر فرزانه خود مصمم تر خواهد کرد.

اقدام مجرمانه و تروریستی دولتهای خبیث آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی را که نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی می باشد ، شدیداً محکوم نموده و از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم با مجازات سخت و پشیمان کننده قاتلان امام امت ، مرحمی بر این مصیبت بزرگ امت اسلام بگذارند.

قطعا کلیه فعالان عرصه های مختلف اقتصادی اعم اصناف و کسبه بازاریان خدوم، صنعتگران و معدنکاران پرتلاش و اتاق‌های اصناف گیلان در این جنگ نابرابر و خصمانه‌؛ پشتیبان مردم ستمدیده و نیروهای مسلح و سربازان این مرزوبوم در میدان جنگ با تمام توان هستند.

بیانیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پی شهادت رهبر انقلاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

قائد امت ، نائب بر حق حضرت ولیعصرعجل الله تعالی فرجه الشریف ، رهبر مجاهد و نستوه جمهوری اسلامی ایران ، مرجع عالی‌قدر شیعیان ، اندیشمند فرزانه اسلام و الهام‌بخش آزادگان جهان، حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة به‌دست شقی‌ترین و رذل ترین جنایت‌پیشگان زمین به فوز عظیم شهادت نائل آمد .

ایشان پیشوایی صادق ، اسوه ای بی بدیل از شجاعت و ایمان و مردم داری و نمونه بی نظیرعلم وعمل بودند که وجود مبارکشان مایه آرامش و سکینه قلب مستضعفان عالم و فقدانشان ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی سترگ برای امت اسلام و آزادگان جهان است.

رهبر شهیدمان ، پرچمدار بصیرت، استقامت و ولایت بودند که عمر مبارک خویش را در راه اعتلای دین مبین اسلام ناب محمدی (ص) و عزت کشور سرافراز ایران صرف کردند و توانست ایران عزیزمان را به قله های رفیع علمی و قدرت و پیشرفت جهانی برساند و در سختی ها و تنگنا های تحمیلی با فرماندهی و مدیریت منحصر به فرد خویش کشور را از سخت ترین شرایط عبور دهند.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان این مصیبت عظیم و جان‌سوز را به پیشگاه ملت شریف ایران و مردم ولایتمدار استان گیلان تسلیت عرض نموده و اعلام می‌دارد که یاد و راه این مجاهد بزرگ، در تار و پود فرهنگ این سرزمین جاری خواهد ماند و جمهوری اسلامی ایران خون خواهی و انتقام از عاملین و آمرین این جنایت را وظیفه و حق مشروع خود می‌داند.

بیانیه شورای مرکزی خانه احزاب گیلان در پی شهادت رهبر فرزانه انقلاب

بسم الرب الشهداء والصدیقین

مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضی نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا

ملت رشید و بزرگوار ایران

شهادت مقتدای نستوه، شجاع، بصیر ومجاهد خستکی ناپذیر ایران وجهان اسلام، آیت الله العظمی امام

خامنه ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه)، در روز گذشته و جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی را به مردم ولایت مدار استان گیلان تسلیت عرض می‌نماییم.

بدون شک ملّت رشید و بزرگ ایران، با استعانت از خداوند متعال وعنایت حضرت ولی عصر(ارواحنا له الفداء) بر راه نورانی حضرت امام خمینی (ره) وامام شهیدان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز(رضوان الله تعالی علیه)، همچنان استوار خواهند بود و ضمن خنثی سازی تمامی توطئه های دشمنان قسم خورده ، ایران اسلامی را از این پیج سرنوشت ساز با پیروزی و اقتدار عبور خواهند نمود.

رئیس،هیات رئیسه و شورای مرکزی خانه احزاب استان گیلان،ضمن محکومیت این اقدام نابخردانه دشمنان ایران،که قلوب ملتمان و تمام مسلمانان را به سختی فشرده و سراسر درد نموده،وحدت ملت را لازمه نصر و پشتوانه ای برای سربازان غیور کشور در جهت دفاع از آب و خاک میهن عزیزمان می‌داند.

پیام سازمان بسیج رسانه استان گیلان در پی شهادت امام خامنه ای(ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیَاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ" (آل عمران، ۱۶۹)

بار دیگر دست پلید استکبار جهانی و شیطان مجسم قرن، آمریکای جهانخوار و سگ قلاده به گردنش، رژیم منحوس، جعلی و نسل کش صهیونیستی به خون یکی از بهترین انسان های عالم آلوده شد.

این جنایت بی شرمانه و غیر قابل گذشت که مرجعیت و رهبری جهان اسلام را هدف قرار داد، در دفتر جنایت های شیطان بزرگ و صهیونیست ملعون ثبت گردید.

شهادت امام و مقتدای ما، امام خامنه ای، امام وعده های صادق که پس از عمری تلاش و جهاد در راه اسلام و انقلاب به آرزوی دیرینه اش رسید دل همه مسلمانان عالم و دوستداران انقلاب اسلامی را به درد آورد. بی‌شک این جنایت بزرگ، بغض و کینه را در دلهای همگان نسبت به آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، بیش از پیش شکوفاتر خواهد کرد.

سازمان بسیج رسانه استان گیلان و اعضای این سازمان با دلی مالامال از غم و اندوه، ضمن تسلیت و تعزیت به عموم مردم استان بخصوص جامعه ی رسانه ای گیلان، اعلام می دارد که هر چند در دوره غیبت امام زمانمان،نائب امام را از دست دادیم اما با سینه ای ستبر، کینه ای بغض آلود و مشت هایی محکم و گره کرده نسبت به آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی، صاحب داریم که بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه همچون همیشه پشتیبان این مملکت است و با به شهادت رساندن نابغه انسانی و علامه ی دوران، همانگونه که از خود ایشان آموخته ایم، در مسیر پرفراز و نشیب انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ خللی ایجاد نخواهد شد و فرزندان و مقلدان امام خامنه ای شهید،مصمم تر از گذشته این مسیر را انشاءالله تا نیل به تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت و آمدن آن موعود عظیم ادامه خواهند داد.

به امام شهیدمان قول می دهیم آنچه را که از لسان مبارکش در طی سال ها توصیه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جهاد تببین، امیدآفرینی و نشان دادن پیشرفت و اقتدار نظام مستحکم اسلامی با خون بهای هزاران نفر از بهترین سرمایه های معنوی و انسانی کشور عزیزمان جاری و ساری شد، لحظه‌ای فروگذار نکرده و به سان یک افسر جنگ سخت، در میدان جنگ نرم، میدان دار روایت های شایسته از انقلاب اسلامی به عنوان میراث شما و امام راحل عظیم الشأن باشیم.

جامعه جهانی از این پس شاهد آغاز دوره مکتب امام خامنه ای و رویش و پرورش انسان هایی خواهد بود که خواب را از چشمان مستکبران عالم زدوده خواهند کرد.امید که شاهد نابودی شیطان بزرگ و غده سرطانی منطقه، صهیونیست پلید باشیم.