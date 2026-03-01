امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی شهادت رهبر را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که روز یکشنبه صادر شده، آمده است: مردم رشید و با بصیرت آذربایجان‌غربی، شهادت جانکاه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه در ماه مبارک رمضان، امت اسلام و ملت بزرگ و مبارز ایران را داغدار کرد؛ این جنایت سهمگین رژیم صهیونی و دولت جنایتکار و تروریستی آمریکا را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنافدا و شما مردم با بصیرت استان تسلیت می‌گوییم.

در ادامه این پیام آمده است: شخصیت برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در کمتر رهبر سیاسی تجلی یافته بود و شهادت ایشان در حالی که در دفتر کار خود به راهبری امور مشغول بود، بار دیگر طبل رسوایی آنانی که با بیان حضور ایشان در پناهگاه قصد تشویش اذهان عمومی را داشتند، به صدا درآورد.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد است، گرچه جبهه استکبار و یزیدیان زمان در جنایتی رذیلانه دستشان به خون پاک سلاله سادات و رهبر معظم آزادگان عصر حاضر آغشته شد، اما باید بدانند چراغ نامیرای راه سالار شهیدان خاموش نخواهد شد و شعله خشم پیروان راه حق و حقیقت دامن ستمگران را خواهد گرفت.

در این پیام تاکید شده است: ملت بزرگ ایران این درس آموختگان مکتب عاشورا، به پیروزی جبهه حق ایمان دارند و به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم نستوه ایران سربلند اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و به فضل خداوند، راه نورانی آن رهبر شهید تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی و رضا رحمانی این ضایعه بزرگ را تسلیت گفته و با ملت رشید ایران اعلام همدردی کرده‌اند.