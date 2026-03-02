به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور در گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت نان گفت: نانوایی‌ها موظفند میزان پخت و سهمیه آرد خود را در سامانه نان ثبت کنند.

وی افزود: به نانوایی‌ها اعلام شده است که در صورت اتمام سهمیه آرد روزانه، می‌توانند از سهمیه روز بعد استفاده کنند تا مردم بدون نان نمانند.

نوده فراهانی در پایان تاکید کرد: با نانوایی‌هایی که از پخت نان خودداری کنند یا واحد صنفی خود را تعطیل نگه دارند، برخورد خواهد شد و سهمیه آرد آن‌ها قطع و به واحدهایی اختصاص داده می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی در حال پخت و تأمین نان مردم هستند.

