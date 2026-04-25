به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگوی ویژه خبری درباره آخرین وضعیت بازار نان اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه نان، تنها در بخش نان‌های بربری و سنگک با برخی مشکلات مواجه هستیم، در حالی که در تامین نان‌های لواش و تافتون مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از این مسائل به دلیل وقفه در برگزاری جلسات تصمیم‌گیری طی مدت اخیر بوده است، افزود: برنامه‌ریزی شده تا در اردیبهشت‌ماه جلسات لازم با حضور نانوایان و کارشناسان برگزار شود و امیدواریم تا پایان خردادماه، وضعیت نان در کشور به‌طور کامل تعیین تکلیف شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه تصریح کرد: در حال حاضر نوعی نارضایتی در میان سه ضلع اصلی این زنجیره وجود دارد؛ از یک‌سو نانوایان از درآمد حاصل رضایت ندارند، از سوی دیگر دولت نسبت به نحوه تخصیص یارانه‌ها دغدغه‌هایی دارد و در نهایت، مردم نیز از شرایط موجود رضایت کامل ندارند. بر همین اساس تلاش می‌شود با برگزاری نشست‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظرات فعالان این حوزه، به راهکارهای مؤثری دست یابیم.

همکاری مناسب ترکیه و پاکستان با ایران

نوده فراهانی همچنین در ادامه به وضعیت تامین کالا از مبادی مختلف اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از گذشته برنامه تغییر مبادی واردات کالا در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است. به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از کالاهایی که پیش‌تر از بنادر جنوبی تامین می‌شد، اکنون از طریق بنادر شمالی و مرزهای زمینی کشور وارد می‌شود.

وی افزود: در این میان، کشورهای همسایه و دوست به‌ویژه ترکیه و پاکستان همکاری مناسبی در این زمینه داشته‌اند و مرزهای زمینی به‌خوبی توانسته‌اند نقش پشتیبان را ایفا کنند. همچنین زیرساخت‌های لازم برای تقویت این مسیرها در حال تکمیل است.

رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: اقداماتی که از گذشته در راستای تنوع‌بخشی به مبادی تامین کالا انجام شده، موجب شده است که حتی در شرایط خاص نیز روند تامین کالا بدون اختلال ادامه یابد و نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد.