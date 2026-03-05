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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

مشکلی در تامین آرد نداریم؛ برخورد با نانواهای متخلف

مشکلی در تامین آرد نداریم؛ برخورد با نانواهای متخلف

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان اینکه روند تخصیص آرد به تمامی مراکز استانها و شهرهای مسافرپذیر انجام شده، تاکید کرد که مشکلی در تامین آرد وجود ندارد.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تامین آرد نانوایی‌ها اظهار کرد: مشکلی در تامین آرد نانواها وجود ندارد و روند تخصیص آرد به تمامی مراکز استانها و شهرهای مسافرپذیر انجام شده است.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی از لحاظ تخصیص آرد نداریم، گفت: در حال حاضر تخصیص و تامین آرد به هر میزانی که نانوا پخت کند در دستورکار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نوده فراهانی تصریح کرد: همچنین نانوایی‌ها می‌توانند در صورت تمام شدن سهمیه آرد روزانه، از سهمیه روز بعد خود استفاده کنند. با نانوایی‌هایی هم که از پخت نان خودداری و یا تعطیل کنند، برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف قطع و به واحدهایی اختصاص داده می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی در حال پخت و تامین نان مردم هستند.

وی همچنین تاکید کرد: نانوایی‌ها باید میزان پخت و سهمیه آرد خود را در سامانه نان ثبت کنند.

کد مطلب 6765645
سمیه رسولی

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