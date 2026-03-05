مشکلی در تامین آرد نداریم؛ برخورد با نانواهای متخلف

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تامین آرد نانوایی‌ها اظهار کرد: مشکلی در تامین آرد نانواها وجود ندارد و روند تخصیص آرد به تمامی مراکز استانها و شهرهای مسافرپذیر انجام شده است.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی از لحاظ تخصیص آرد نداریم، گفت: در حال حاضر تخصیص و تامین آرد به هر میزانی که نانوا پخت کند در دستورکار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نوده فراهانی تصریح کرد: همچنین نانوایی‌ها می‌توانند در صورت تمام شدن سهمیه آرد روزانه، از سهمیه روز بعد خود استفاده کنند. با نانوایی‌هایی هم که از پخت نان خودداری و یا تعطیل کنند، برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف قطع و به واحدهایی اختصاص داده می‌شود که به‌صورت شبانه‌روزی در حال پخت و تامین نان مردم هستند.

وی همچنین تاکید کرد: نانوایی‌ها باید میزان پخت و سهمیه آرد خود را در سامانه نان ثبت کنند.