به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه خانه احزاب آذربایجان‌شرقی آمده است:

بسمه تعالی

وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

مردم رشید، آگاه و سربلند آذربایجان شرقی

دوباره ایران عزیز و تاریخ ساز در معرض تهاجم وحشیانه استکبار جهانی به سردمداری آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی جنایت پیشه قرار گرفته است.در این تجاوز ناجوانمردانه و بر خلاف تمام موازین بین المللی و حقوقی در نهایت تاسف و تاثر رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند و روح‌ملکوتی شان به قافله شهدای اسلام و انقلاب پیوست.

هدف قرار دادن رهبری سیاسی و مرجعیت دینی در کنار حمله جنایت آمیز به غیرنظامیان و مناطق مسکونی همچون مدرسه شجره طیبه میناب که موجب به خاک و خون غلطیدن صدها فرزند گرانقدر این مرز و بوم شده است بار دیگر بر کینه و دشمنی استکبار جهانی با موجودیت و تمامیت ارضی سرزمین مقدسمان صحه گذاشت.

در این شرایط خطیر و حساس تمامی آحاد و اقشار مردم رشید ، آگاه و دلاور استان آذربایجان شرقی را به حفظ آرامش ، انسجام و حمایت قاطع از قوای سه گانه حاکمیت و نیروهای جان برکف مسلح کشورمان فرا می خوانیم و اطمینان داریم که با تجمیع قوای مادی، معنوی و انسانی کشور از این برهه حساس و سرنوشت ساز نیز با توکل الهی و عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) همچون سایر مقاطع انقلاب با عزت و اقتدار عبور خواهیم کرد و دشمنان را از تجاوز به کیان کشور پشیمان خواهیم کرد.

خانه احزاب استان آذربایجان شرقی ضمن عرض تسلیت و تعزیت به این مناسبت به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)،مراجع عظام و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی و تمامی مسلمین و آزادی خواهان جهان، امیدوار است پاسخ پشیمان کننده ای به اقدامات تروریست بین الملل توسط دلاورمردان حماسه ساز قوای مسلح کشورمان داده شود.

راه امامین انقلاب،استمرار خواهد یافت.

والسلام علیکم و رحمه الله