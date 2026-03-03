به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۲۲ دوشنبه ۱۱ اسفند، طبقه اول یک مجتمع مسکونی چهار طبقه در میدان اطلس شهرک باغمیشه، دچار انفجار خفیف حاصل از آتش سوزی شد که در حال سرایت به طبقات بالای ساختمان بود.

وی افزود: تیم های آتش نشانی ضمن مهار این آتش سوزی، سه نفر ساکن طبقه چهارم این ساختمان از جمله یک زن و مرد و کودک را که بر اثر دود آتش سوزی دچار دود گرفتگی شده بودند، به بیرون منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند.

فرشی ادامه داد: علت وقوع این حادثه در حال بررسی است. مداخله جنگی توسط رژیم تبهکار اسرائیل و آمریکا گزارش نشده است.