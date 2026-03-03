به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین سؤال از مجموعه مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۲۸ سوره رعد «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه۱).اهمیت نماز و روزه و صبر

گزینه۲). سعی و تلاش تنها راه موفقیت

گزینه۳).آرام گرفتن دلها با یاد خدا

گزینه۴).قرآن، چراغ راه ماست

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۹ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود

در پایانی ماه مبارک رمضان ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی برای عموم شرکت کنندگان، ۵ جایزه ۵۰ میلیون ریالی دیگر ویژه نوجوانان اهداء می شود