به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه حمل و نقل گاز طبیعی در حوضه اقیانوس اطلس، از بالا رفتن قیمت گاز طبیعی در سطح جهان خبر داد.

بر اساس این گزارش، هزینه حمل و نقل گاز طبیعی در حوضه اقیانوس اطلس به بیش از ۲۰۰ هزار دلار در روز می رسد.

این خبرگزاری آمریکایی همچنین نوشت که افزایش شدید قیمت حمل و نقل پس از توقف تولید گاز طبیعی مایع توسط قطر صورت گرفته است.

در همین رابطه بلومبرگ به نقل از یک مقام وزارت انرژی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور در حال کار برای تامین منابع جایگزین گاز پس از توقف تولید توسط قطر است.