خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در پی حمله هماهنگ و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطقی در تهران و برخی شهرهای ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز دشمن متخاصم و جنایتکار به جمهوری اسلامی ایران، اولین موج حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به سوی سرزمین های اشغالی آغاز شد.

رسانه‌های منطقه با انتشار تصاویری اعلام کردند که موشک‌های ایرانی اراضی اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند.

الحوثی: ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد

«عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی اعلام کرد: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف توانمند کردن دشمن اسرائیلی برای کنترل منطقه و دستیابی به (پروژه موهوم) اسرائیل بزرگ انجام می‌شود. ایران وظیفه دفاع مشروع از خود را انجام می‌دهد و اراده مقابله با تجاوز را دارد. ما در کنار ایران و مردم آن ایستاده‌ایم و برای هرگونه تحولی آماده‌ایم. تجاوز آمریکا و اسرائیل به مردم ایران، نهادهای رسمی و نظام این کشور را هدف قرار می‌دهد. موضع ایران، مقابله با تجاوز یک متجاوز قلدر، متکبر و ستمگری است که به هیچ وجه حق ندارد کاری را که با مردم ایران می‌کند، انجام دهد.

واکنش «اردوغان» به حملات آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: عمیقاً از حملات آمریکایی- اسرائیلی علیه همسایه‌ مان ایران که با تحریک نتانیاهو آغاز شد، متاسف و نگران هستیم. نتیجه مطلوب حاصل نشد، زیرا بحران اعتماد بین طرفین برطرف نشد و اسرائیل به تلاش‌ های خود برای کارشکنی در این روند نیز ادامه داد. اگر خرد و عقل سلیم حاکم نشود و به دیپلماسی میدان داده نشود، منطقه ما با خطر فرو رفتن در یک حلقه آتش مواجه است.

مورفی: نمی‌گذاریم یک پیرمرد خودشیفته، پول ما را در جنگی خطرناک هدر دهد

یک سناتور آمریکایی در مخالفت با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران تصریح کرد: اجازه نمی‌ دهیم یک پیرمرد خودشیفته و تنبل، پول ما را در یک جنگ خطرناک و فاجعه‌ بار در خارج از کشور هدر دهد. نه؛ در آمریکا مردم تصمیم می‌ گیرند که آیا ما به جنگ برویم یا نه. کنگره باید امروز دوباره تشکیل جلسه دهد تا رئیس جمهور خارج از کنترلی را که فکر می‌کند پادشاه است، مهار کند.

نماینده کنگره آمریکا: ترامپ یک جنگ غیرقانونی به راه انداخته است

نماینده کنگره آمریکا در مخالفت با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: ترامپ یک جنگ غیرقانونی به راه انداخته است. من به عنوان کسی که از وحشت جنگ جان سالم به در برده‌ ام، می‌ دانم که حملات نظامی ما را امن‌ تر نخواهد کرد؛ آنها تنش‌ ها را شعله‌ ورتر می‌ کنند و منطقه را بیشتر به هرج و مرج می‌ کشانند. وقتی دیپلماسی را کنار می‌گذاریم، تخریب را انتخاب می‌کنیم.

رژیم صهیونیستی: ایران با ۲۲۰ موشک، اسرائیل را هدف قرار داد

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی در خصوص پاسخ تلافی جویانه تهران به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی اعلام کرد که از صبح امروز تاکنون ۲۲۰ موشک از ایران به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده است.

کاخ سفید: ترامپ و نتانیاهو گفتگو کردند

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی گفتگو کرد. همچنین، رئیس جمهور ترامپ و تیم امنیت ملی او در طول روز به نظارت دقیق بر اوضاع ادامه خواهند داد.

محورهای رایزنی امیر قطر و رئیس جمهور مصر

دیوان امیری قطر در بیاینه ای اعلام کرد: امیر قطر تماسی از رئیس جمهور مصر دریافت کرد که طی آن، طرفین در مورد آخرین تحولات امنیتی در منطقه و پیامدهای آن بر صلح و ثبات منطقه‌ ای و بین‌ المللی گفتگو کردند. امیر قطر و رئیس جمهور مصر بر لزوم توقف فوری تنش‌ ها و اولویت دادن به گفتگوها برای حفظ امنیت منطقه تأکید کردند.

حزب‌الله لبنان: تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، شکست جنگ ۱۲ روزه را تأیید می‌کند

حزب‌الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و ادامه رویکرد استکباری در منطقه ما است. تجاوز امروز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شکست جنگ ۱۲ روزه را تأیید می‌کند.

رسانه صهیونیستی: نتانیاهو و ترامپ رایزنی کردند

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) در ساعات اخیر با ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) صحبت کرده است.

شلیک موشک به سوی اراضی اشغالی فلسطین

سخنگوی ارتش اشغالگران صهیونیست خبر داد: موشک‌ های جدیدی به سمت اسرائیل شلیک شده است.

نانسی پلوسی: تصمیم ترامپ جان نظامیان آمریکایی را به خطر می‌اندازد

عضو و رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در مخالفت با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران تأکید کرد: تصمیم ترامپ برای آغاز درگیری ها با ایران، جان نیروهای نظامی ما را به خطر می‌اندازد.

مرکز تل آویو هدف قرار گرفت

رسانه صهیونیستی والا نیوز اعلام کرد: یک موشک به مرکز تل آویو اصابت کرد. آژیرها در تل‌آویو در مرکز اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) به صدا درآمدند.

فرماندهی داخلی صهیونیست ها نیز اعلام کرد: حملات شدید موشکی مناطق وسیعی از مرکز اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) را هدف قرار داده است.

مسکو: شورای امنیت درباره ایران نشست برگزار می کند

رویترز به نقل از هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل خبر داد: قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز در مورد ایران تشکیل جلسه دهد.

لندن: در حملات (علیه مردم ایران) هیچ نقشی نداشتیم!

دفتر کر استارمر نخست وزیر انگلیس در بیانیه ای عوام فریبانه ادعا کرد: ما هیچ نقشی در این حملات (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه مردم ایران) نداشتیم.

نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه مردم ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعاتی دیگر، درباره تنش‌ آفرینی ها و تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه مردم ایران نشست اضطراری تشکیل خواهد داد.

گوترش: استفاده از زور توسط آمریکا و اسرائیل، امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند!

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بدون محکوم کردن جنایت های متجاوز آمریکایی-صهیونیستی اعلام کرد: تشدید تنش نظامی در خاورمیانه (غرب آسیا) را محکوم می‌کنیم. استفاده از زور توسط آمریکا و اسرائیل و واکنش ایران، صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند!

لندن، پاریس و برلین: در حمله به ایران نقشی نداشتیم

کشورهای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پی تجاوز امروز شنبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تأکید کردند که در این حملات مشارکتی نداشتند؛ اما با آمریکا، صهیونیست ها و شرکای منطقه ای شان در تماس نزدیک هستند.

چین: از همه طرف‌ها می‌خواهیم گفتگو و مذاکره را ازسر بگیرند

وزارت امور خارجه چین در پی تجاوز امروز شنبه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد: از همه طرف‌ها می‌خواهیم از تشدید بیشتر تنش‌ ها خودداری کنند و گفتگو و مذاکره را ازسر بگیرند.

رایزنی امیر قطر با رئیس امارات

دفتر امیر قطر اعلام کرد که تماسی از رئیس امارات دریافت کرد که طی آن طرفین در مورد آخرین تحولات امنیتی منطقه و پیامدهای آن بر صلح و ثبات منطقه گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر امیر قطر در این خصوص آمده است: امیر قطر و رئیس امارات بر لزوم توقف تشدید تنش‌ ها و گشودن راه‌ هایی برای گفتگو به منظور حفظ امنیت منطقه تأکید کردند. امیر قطر و رئیس امارات بر ادامه هماهنگی میان کشورهایشان در بالاترین سطوح در راستای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت و تقویت امنیت و ثبات تأکید کردند.

آنکارا: آمریکا و اسرائیل فورا به حملات پایان دهند

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانه ای گزارش داد: ما از آمریکا و اسرائیل می‌خواهیم که فوراً به حملات پایان دهند. ما بر ضرورت حل مسالمت‌ آمیز مسائل منطقه خود تأکید می‌ کنیم. ترکیه آماده است تا حمایت لازم را در میانجیگری ارائه دهد. ما عمیقاً نگران تمام اقداماتی هستیم که قوانین بین‌ المللی را نقض و جان غیرنظامیان بی‌ گناه را تهدید می کند. آنکارا اقدامات تحریک آمیزی را که می‌ تواند منجر به تشدید خشونت شود، محکوم می‌ کند.

نشست «پوتین» با شورای امنیت ملی روسیه درباره تحولات جاری در ایران

خبرگزاری تاس به نقل از سخنگوی کرملین گزارش داد: رئیس جمهور پوتین در جلسه‌ای با شورای امنیت ملی، تحولات جاری در ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

عمان: جلسه فوری شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس برگزار شود

وزارت امور خارجه عمان: ما از عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران ابراز تاسف می‌کنیم.

ما نسبت به خطر گسترش درگیری به پیامدهای نامطلوب در منطقه هشدار می‌دهیم.

ما از شورای امنیت می‌خواهیم که برای برقراری آتش‌بس جلسه فوری برگزار کند.

این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است و ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که فوراً عملیات نظامی را متوقف کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی: ما شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت اسرائیل را رصد کردیم.

رویترز: صدای حداقل سه انفجار بزرگ در دبی شنیده شد

الجزیره: انفجارهای مهیبی در مناطق قدس اشغالی و رام‌الله رخ داده است.

الجزیره به نقل ازجبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در تل‌آویو، منطقه قدس اشغالی و جنوب کرانه باختری به صدا درآمده‌اند.

فرانسه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد

در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

وی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: فرانسه با پایبندی به اصول خود و با آگاهی از مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش، خواستار برگزاری فوری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.

روسیه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه:

وزیر خارجه لاوروف با وزیر امور خارجه ایران گفتگو کرد و طرف ایرانی لاوروف را از اقدامات انجام شده برای مقابله با حمله آمریکا و اسرائیل مطلع کرد.

لاوروف تجاوز غیرموجه آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد و بر لزوم توقف فوری حملات آمریکا و اسرائیل به ایران تأکید کرد

لاوروف آمادگی روسیه را برای مشارکت در حل و فصل موضوع ایران، از جمله در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرد.

وزیر امور خارجه ایران از لاوروف به خاطر حمایت مسکو در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد.

المیادین: موج جدیدی از انفجارها در دوحه به وقوع پیوست

شبکه لبنانی المیادین اعلام کرد که دقایقی پیش موج جدیدی از انفجارها در شهر دوحه پایتخت قطر به وقوع پیوسته است.

اسپانیا: اقدام نظامی علیه ایران را محکوم می‌کنیم

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک : ما هرگونه اقدام نظامی یکجانبه آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم می‌کنیم.

انفجارهای جدید در امارات، قطر و عربستان

خبرگزاری فرانسه دقایقی از انفجارهای جدید در شهرهای دوحه، ابوظبی و ریاض خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ساعاتی پیش در پاسخ به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، حملات موشکی سنگین علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی آغاز کرده است.

ان‌بی‌سی: زیرساخت‌های مقر ناوگان پنجم آمریکا آسیب دیدند

شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که در نتیجه حملات موشکی ایران به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند.

حزب الله عراق: به‌زودی حمله به پایگاه‌های آمریکا را آغاز می‌کنیم

فرماندهی عملیات کتائب حزب‌الله عراق در واکنش به حمله امروز به جرف النصر عراق اعلام کرد که «بزودی حمله به پایگاه‌های آمریکایی را در پاسخ به تجاوز آنها آغاز خواهیم کرد.»

در حمله امروز به عراق دست کم دو نفر شهید و سه نفر مجروح شدند.

پایگاه‌ آمریکا در اقلیم کردستان هم هدف قرار گرفتند

خبرگزاری رویترز به نقل از منبابع امنیتی اعلام کرد که یک پایگاه آمریکا در اقلیم کردستان هدف حملات موشکی ایران قرار گرفت.

هراس و فرار مردم بحرین

خبرگزاری راشاتودی روسیه با انتشار تصاویری اعلام کرد که پس از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، خیابان‌های پایتخت این کشور در آشوب قرار دارند و مردم سراسیمه در حال فرار هستند.

تصاویر الجزیره از ابوظبی پس از حملات موشکی ایران

تصاویر الجزیره از آثار برخورد موشک‌های ایرانی به منطقه‌ای در حیفا

شبکه ۱۴ اسرائیل: ساختمانی در عسقلان مستقیم هدف قرار گرفت

شنیده شدن صدای وقوع چندین انفجار در شهر ریاض عربستان

شبکه خبری قدس اعلام کرد که ساعتی پیش صدای وقوع چندین انفجار مهیب در شهر ریاض عربستان به گوش رسیده است.

سی‌بی‌اس: پایگاه‌های آمریکا در اردون هم هدف قرار گرفتند



هم‌زمان با هدف‌قرارگرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، وب‌سایت شبکه سی‌بی‌اس‌نیوز اعلام کرد که موشکهای ایرانی پایگاه‌های آمریکا در اردن را هم هدف قرار دادند.

شبکه ۱۲ اسرائیل: یک ساختمان ۹ طبقه در شمال اسرائیل ویران شد

شبکه الجزیره به نقل از کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی اصابت موشک ایران به یک ساختمان ۹ طبقه در شمال فلسطین اشغالی ویرانی گسترده‌ای به وجود آمده است.

لحظه برخورد مستقیم موشک‌های ایرانی به مرکز خدمات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

الجزیره: تصاویری از برخورد موشک‌های ایرانی به چندین شهر در اسرائیل

الجزیره: پایگاه آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت

صدای انفجار در کویت و ابوظبی

خبرگزاری راشاتودی روسیه با انتشار تصاویری اعلام کرد که موشک‌های ایرانی کویت و ابوظبی را هدف قرار دادند.