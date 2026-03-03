https://mehrnews.com/x3bw8f ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ کد مطلب 6763922 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ حضور هزاران نفری مردم بجنورد در میدان شهید مردم بجنورد با حضور در میدان شهید در پی شهادت رهبر معظم انقلاب حیدر حیدر سر دادند. دریافت 10 MB کد مطلب 6763922 کپی شد مطالب مرتبط رژه خودرویی مردم بیجار در حمایت از آرمانهای رهبر شهید برگزار شد سومین شب عزاداری مردم بجنورد در پی شهادت رهبر انقلاب برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی شهادت رهبر معظم انقلاب حمله صهیونیستی آمریکایی به ایران
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