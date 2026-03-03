به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در آیین تشییع شهیدان بمباران مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد در جمع مردم این شهرستان افزود: دشمنان بدانند خون این دانش آموزان مظلوم و بیگناه دریایی خواهد شد که همه آنها را در خود غرق خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز تمام اسلام در مقابل جبهه کفر قرار گرفته است یادآور شد: امروز با ریخته شدن خون عزیزانی که در راس آنها رهبر شهید ما قرار دارد باید زمینه ظهور را برای حصرت مهدی (عج) فراهم سازیم.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه هیچ حادثه‌ای نمی تواند قلب شکسته امت اسلامی را ترمیم کند جز ظهور امام زمان (عج) افزود: در آن دوران وحدت و همدلی باعث به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی شد و امروز هم باید با وحدت کلمه و یکپارچگی خود برای نابودی دشمن اتحاد خود را بکار گیریم.

عبادی‌زاده تاکید کرد: امروز روزی است که همه امت باید به هم تسلی بدهند اما تسلی که از جنس خشم و نفرت از ستمگران باشد و شما خواهید دید که امروز را با روز اضمحلال دشمن در مقابل عزم پولادین ملت ایران تبدیل خواهیم کرد.

وی افزود: دشمن بداند آنها آغازگر جنگ بودند اما پایان جنگ و سرنوشت آن را امت غیور ایران تعیین خواهند کرد.