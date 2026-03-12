حمید رضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران از منظر قوانین بینالمللی و معیارهای انسانی، زشتترین اقدام بود، مانند آنکه در زمان مراسم روزه مسیحیان پاپ ترور شود، آن هنگام قابل پیشبینی است که در میان مسیحیان دنیا چه وضعیتی پیش میآید.
وی با اشاره به ابعاد معنوی و جایگاه شهید حضرت آیت الله خامنهای ادامه داد: شخصیت رهبر انقلاب ایران مورد احترام و تقدس همه مسلمانان جهان و حتی غیر مسلمانان بوده و هست.
قائم مقام حزب موتلفه بیان کرد: سیاستمداران فهیم جهان نسبت به این شخصیت، توانمندیها، فضل، علم و اقتدار حضرت آیت الله خامنهای اعتراف داشتند و این را اذعان میکنند که ترور چنین شخصیتی هزینه سنگینی را بر دوش جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی خواهد گذاشت که موجب نابودی آنها خواهد شد.
ترقی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد نابودی رژیم اسرائیل و افول ابرقدرتی آمریکا خواهیم بود که نه فقط به خاطر جنایتی که علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتکب شدند بلکه به دلیل اعتراضی که همه جهان نسبت به این جنایتکاران دارند حتی خود مردم آمریکا هم چنین جنایاتی را محکوم میکنند.
قائم مقام حزب موتلفه تصریح کرد: طبیعتاً باید آمریکا و رژیم صهیونسیتی در محاکم بینالمللی محاکمه شوند و ما در آینده نزدیک اقدام لازم برای انتقام از این جنایات را خواهیم گرفت و تا پیروزی اقدامات تلافیجویانه را ادامه خواهیم داد.
قائم مقام حزب موتلفه گفت: تا پیروزی اقدامات تلافیجویانه مردم ایران علیه ترور و جنایت علیه جنایتکاران رهبر انقلاب اسلامی ایران ادامه دارد.
