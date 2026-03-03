به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم بَحرانی عالم برجسته و مرجع تقلید شیعیان بحرین و رهبر معنوی خیزش بحرین، در پی به‌شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی توسط آمریکا، پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادتت ای رهبر بزرگ، سید فقیه و کاردان و توانا، ولیّ امر مسلمانان، پرهیزگار با تقوا، آگاه و کارآزموده، نمونه در پیشگامی، شجاعت و صلابت در راه خدا و پاسداری از دین حق و استوار او دل‌های مؤمنان را به درد آورد و حقّ آنان است که از این مصیبت جانکاه در رنج افتند؛ همان‌گونه که سزاوار است در مقاومت در برابر دشمنان خدا در زمین، بر شدّت و استواری خویش بیفزایند و با حرارتی افزون‌تر در پیکار با باطل پیش روند تا جانب حق و راستی و فضیلت را عزیز دارند.

تو برای اسلام چه پاسداری بودی، و چه دژ استواری. جبهه‌ای عظیم و سخت در برابر جاهلیت و استکبار، امیدی بزرگ برای مسلمانان، و مایه بیم، نومیدی و وحشت برای کافران و تبهکاران.

دست آلوده و ناپاک و جنایتکار آمریکا و اسرائیل تو را ترور کرد تا حق را نابود سازد و بر طغیان باطل بیفزاید، و اهل زمین را به گمراهی گسترده و نکوهیده بکشاند و در ادامه جنایت، ماشین تجاوزکارِ گناه‌آلود، شماری از رهبران بزرگ را که دارای نقشی اساسی و اثرگذاری ممتاز بودند، به شهادت رساند.

اما خدا زنده است و هرگز نمی‌میرد؛ وعده او به یاری اولیایش و پیروزی دینش هرگز خلاف نمی‌شود؛ قدرتش بازداشته نمی‌گردد و با آن مقابله نتوان کرد؛ و تقدیر و قضای او تعطیل‌پذیر نیست.

و همانا جهاد استمرار دارد؛ و فتوای جهاد از سوی اهل آن، یعنی فقیهان عادلِ اولی‌الامر، التزام‌آور است؛ و توده‌های امت مؤمن همواره با شوق و اشتیاق، آمادگی کامل دارند که در این فتوا ذوب شوند.

امروز، تکلیف شرعی با بالاترین درجه شدت و جدیت بر ملت مسلمان و غیور ایران و همه فرزندان امت اسلامی مجاهد لازم می‌دارد که عزم جهاد و صلابت و فداکاری خود را برای عزت، غلبه و هیبت امت و برای تأکید و تثبیت ولایت و رهبری و حاکمیت آن، فزونی بخشند؛ در پاسخ به جنایت ترور وحشیانه پاک‌ترین رهبری بالفعل و آشکار در روزگار حاضر؛ تروری که برای سلامت و امنیت و خیر و کرامت جهان، جنایتی نفرت‌انگیز است.

آری، امروز مسئولیت امت در برخاستن به امانت جهاد، مسئولیتی عظیم و استثنایی است؛ و چشم‌انتظار ندای کسی است که تعیین می‌شود تا ولیّ فقیه امت باشد. و ندای فقیهان بزرگ با فریادهای جهاد برای امت طنین‌افکن است؛ همانان که خداوند ایشان را دژهای استوار امت قرار داده است.

خداوند ولیّ امر مسلمانان و رهبر امت مؤمن، سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) را رحمت کند؛ آن‌که کوشنده و مخلصانه در راه خدا گام برداشت و جز خشنودی او را نمی‌طلبید؛ و او را در جوار اولیای پاکش، محمد و آل پاک او، جای دهد؛ چنان‌که در دنیا نیز مأمن مهر آنان بود؛ و این، برترین کرامت الهی برای بندگان پرهیزگار اوست، چرا که نشانه تقرب به اوست.