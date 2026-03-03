به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته حمل‌ونقل ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، پیگیری بازگرداندن ۷ هزار مسافر حج عمره به کشور و مذاکره با بخش خصوصی برای حذف عوارض تردد در آزادراه‌ها را در دستور کار قرار داد.

همزمان با جنگ تحمیلی رمضان، جلسات مستمر و روزانه کمیته حمل‌ونقل ستاد مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود و در این نشست‌ها آخرین وضعیت راه‌ها و مسیرهای تردد کالا و مسافر در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و دستورات و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل تردد و جابه‌جایی‌ها صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش، در کمیته حمل‌ونقل که تمامی زیربخش‌های حمل‌ونقل شامل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای حضور دارند، در هر جلسه آخرین اقدامات و برنامه‌های اجرایی برای تسهیل عبور و مرور و خدمات‌رسانی ارائه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی مستند به گزارش‌های ارائه‌شده، به‌صورت روزانه تصمیمات لازم را برای تسهیل روند جابه‌جایی کالا و مسافر در شرایط جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران اتخاذ و ابلاغ می‌کند.

در این نشست‌ها، موضوع تمهیدات لازم برای بازگشت ۷ هزار مسافر حج عمره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای بازگرداندن این افراد از طریق مسیرهای غیرهوایی پیگیری و اجرایی شود.

همچنین در راستای افزایش ظرفیت ترانزیت بار، علاوه بر جابه‌جایی زمینی، مقرر شد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، استفاده حداکثری از ظرفیت حمل ریلی بار به‌ویژه در تخلیه کالا از بنادر به پسکرانه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس مصوبه دیگر این کمیته، مقرر شد با هماهنگی بخش خصوصی، دریافت عوارض از تمانی آزادراه‌های کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

ارتقای سطح خدمات‌رسانی در پایانه مرزی برکت (مرز مهران) و پایانه‌های مرزی استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمانشاه نیز از دیگر مصوبات کمیته حمل‌ونقل ستاد مدیریت بحران کشور بود که وزیر راه و شهرسازی در تماس با استانداران مربوطه، دستورات لازم را صادر کرد.

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز کمیته حمل‌ونقل ستاد مدیریت بحران کشور مقرر کرد شرکت‌های هواپیمایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، مبالغ بلیت‌های لغوشده را به مسافران مسترد کنند.