معاون وزیر راه و شهرسازی از پایانه امام رضا(ع) بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی در سفر به مشهد از پایانه مسافربری امام رضا (ع) و ایستگاه راه‌آهن شهید رئیسی، بازدید کرد.

در جریان بازدید از پایانه امام رضا (ع)، وضعیت سالن‌های مسافری، ظرفیت پارکینگ‌ها، خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و نحوه پاسخگویی به حجم بالای مسافران در ایام اوج سفر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ایستگاه راه‌آهن شهید رئیسی، روند جابه‌جایی مسافران، برنامه قطارهای فوق‌العاده اربعین و خدمات رفاهی ارائه‌شده به زائران ارزیابی شد.

ارجائی در این بازدید اظهار کرد: سالانه بیش از ۲۵ میلیون مسافر از پایانه امام رضا (ع) جابه‌جا می‌شوند و ایستگاه راه‌آهن شهید رئیسی نیز با جابه‌جایی ۱۷ میلیون مسافر، یکی از پرترددترین ایستگاه‌های ریلی کشور به شمار می‌رود. با توجه به جایگاه مشهد به‌عنوان قطب زیارتی و حجم بالای تقاضای سفر به‌ویژه در ایام اربعین، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی یک ضرورت ملی است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دستگاه‌های استانی، برنامه‌های متعددی برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر، توسعه ناوگان و رفع گلوگاه‌های موجود در حوزه ریلی و جاده‌ای پیش‌بینی کرده است. هدف اصلی ما ایجاد سهولت در سفر زائران و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان خراسان رضوی است.

وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز با اشاره به اهمیت جایگاه خراسان رضوی در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: این استان به دلیل میزبانی از سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر داخلی و خارجی، یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای جابه‌جایی در کشور را به خود اختصاص داده است. از همین رو توسعه زیرساخت‌ها در پایانه‌ها، خطوط ریلی و جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته و پروژه‌های متعددی در حال اجراست تا خدمات سفر در ایام پیک به‌ویژه اربعین به شکل مطلوب‌تری ارائه شود.

جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، در این بازدید گفت: پایانه امام رضا (ع) به‌عنوان بزرگ‌ترین پایانه شرق کشور، روزانه پذیرای بیش از ۷۰ هزار مسافر است. در ایام اوج سفر مانند تابستان و اربعین این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار مسافر در روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل علاوه بر توسعه فیزیکی پایانه، موضوع افزایش ناوگان و بهبود خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری در دستور کار قرار دارد.

مصطفی نصیری، مدیرکل راه‌آهن خراسان، نیز اظهار کرد: راه‌آهن مشهد با سهم حدود ۵۰ درصدی از کل جابه‌جایی ریلی مسافران کشور، محور اصلی تردد زائران به مشهد مقدس محسوب می‌شود. در ایام اربعین امسال علاوه بر برنامه قطارهای عادی، قطارهای فوق‌العاده ویژه نیز برای تسهیل سفر زائران پیش‌بینی شده و ظرفیت جابه‌جایی مسافر افزایش یافت.

در پایان این بازدید مقرر شد که گزارشی جامع از وضعیت پایانه‌های مسافربری و خطوط ریلی استان به وزارت راه و شهرسازی ارائه شود تا بر اساس آن، تصمیمات ملی در زمینه تخصیص اعتبارات و توسعه ناوگان اتخاذ شود.