به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن در گفتگو با الجزیره تصریح کرد که اعلام جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بخشی از «تهاجم صهیونیستی-آمریکایی» علیه منطقه و ملت های آن و تمام جریان هایی است که پروژه سلطه اسرائیل را رد می‌کنند.

وی ادامه داد که هدف اعلام شده از این تهاجم، بازسازی خاورمیانه جدید بر اساس تحمیل سلطه مطلق رژیم صهیونیستی به ملت های منطقه است.

الاسد، ترور امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را یک جنایت بزرگ از نظر دینی، اخلاقی، قانونی و انسانی دانست و تاکید کرد که این ترور در چارچوب هدف قرار دادن رهبرانی است که نماد مقاومت در منطقه هستند.

وی در مورد احتمال مداخله نظامی انصار الله برای حمایت از ایران، افزود که این موضوع تابع ارزیابی‌های فرماندهی عالی و نهادهای ذی‌صلاح است که تحولات میدانی را پیگیری می‌کنند و بر اساس مسئولیت خود با آنها برخورد می‌کنند.

این عضو ارشد انصار الله در عین حال گزینه ورود به جنگ را رد نکرد و گفت: اگر دایره قلدری های آمریکا و اسرائیل گسترش یابد و تجاوز به سطوحی برسد که امنیت و ثبات منطقه را به طور گسترده‌تری تهدید کند، هر حادثه‌ای امکان پذیر است.

حزام الاسد تاکید کرد که ملت و حاکمیت و نیروهای مسلح یمن در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هر تحول احتمالی است و اگر حوادث به گونه‌ای پیش برود که آنها را مجبور به اتخاذ مواضع عملی کند، یمن در این زمینه دست بسته نخواهد ماند.

وی در پایان تصریح کرد که تهدید به ترور، یمنی ها را از مواضعشان باز نمی‌دارد و آنها را به عقب‌نشینی از گزینه‌های اصولی خود وادار نمی‌کند.