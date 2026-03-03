به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، در پی شهادت مظلومانه حضرت امام خامنه‌ای و حوادث ناگوار اخیر در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی کنداکتور شبکه تماشا تغییر کرد.

با این تغییر پخش مجموعه «شیش ماهه» ساخته مهران مدیری متوقف شد.

همچنین مجموعه اپیزودیک «سرگذشت» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود و باز پخش آن ساعت ۲ و ۹ روز بعد است.

«سایمدانگ» محصول کره جنوبی هر روز ساعت ۱۹ پخش می شود.

همچنین «باب المراد» محصول مشترک کشورهای کویت، سوریه، ایران، بحرین و عراق هر شب ساعت ۲۱، پخش و در ساعت ۵ و ۱۲ روز بعد بازپخش می شود.

«هفت ثانیه» نیز درباره پسر جوان آمریکایی آفریقایی هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه تماشا می رود.

*ناهیده حاجی جباری