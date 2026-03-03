به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، آمارهای مربوط به قیمت عمده فروشی گاز به شرکت های توزیع گاز در انگلیس نشان می دهد که قیمت عمده فروشی گاز در این کشور از دیروز که بازار پس از تعطیلات آخر هفته در کشورهای غربی باز شده بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

گزارشات نشان می دهد که قیمت هر واحد یکای گرمایی انگلیسی گاز از زیر ۸۰ پنس به بیش از ۱.۵ پوند رسیده است.

اعمال محدودیت شدید در تردد شناورها از تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح قهرمان کشورمان پس از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل از یک سو و از سوی دیگر توقف تولید گاز در قطر به خاطر نبود امکان ذخیره سازی گاز در این کشور از جمله مهم‌ترین دلایل بالا رفتن قیمت این حامل انرژی در بازار جهانی و متعاقبا انگلیس به شمار می رود.