به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مطابق روال هر سال، جلسات ستاد تسهیلات سفر از بهمن‌ماه آغاز شد و نخستین جلسه نیز در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد. دبیرخانه ستاد در همین اداره‌کل مستقر است و دستگاه‌های عضو با هماهنگی کامل در حال انجام وظایف خود هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص پیش‌آمده در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ستاد، اسکان افرادی است که به دلیل ناامنی در شهرهای خود ناچار به سفر به استان‌های امن شده‌اند. از روز شنبه تاکنون دو جلسه رسمی ستاد برگزار شده و دبیرخانه به‌صورت مستمر عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کند.

مهیایی با اشاره به آمار ترددهای جاده‌ای اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تا روز گذشته بیش از ۲۴ هزار خودرو وارد استان شده‌اند که عمدتاً دارای پلاک‌های تهران، مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی بوده‌اند.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که بخش قابل توجهی از خودروهای پلاک تهران مربوط به هم‌استانی‌هایی است که در پایتخت سکونت داشته و در روزهای اخیر به گلستان بازگشته‌اند. آمار اقامتگاه‌ها نیز نشان می‌دهد بسیاری از این افراد در منازل شخصی یا نزد بستگان خود مستقر شده‌اند.

معاون استاندار گلستان درباره وضعیت بلیت سفر نیز گفت: در روزهای ابتدایی با مشکلاتی در فروش بلیت مواجه بودیم اما اکنون شرایط به حالت عادی بازگشته و متقاضیان برای سفر به گلستان با مشکل خاصی روبه‌رو نیستند.

مهیایی با تأکید بر اینکه اسکان از اولویت‌های اصلی ستاد است، اظهار کرد: اداره‌کل آموزش و پرورش استان ظرفیت اسکان عادی را در مدارس، کلاس‌ها، مجتمع‌های رفاهی، نمازخانه‌ها و سالن‌های ورزشی پیش‌بینی کرده است که در شرایط اضطراری این ظرفیت قابل افزایش خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر آن، نیز در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌های استان امکان اسکان دارند. در مجموع، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اسکان مسافران در گلستان به حدود ۵۰ هزار نفر می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی جمعیت هلال‌احمر گفت: ۹۶ مکان برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده و ستادهای هدایت در ورودی‌های اصلی استان فعال شده‌اند تا مسافران بدون معطلی به محل‌های اسکان هدایت شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان درباره وضعیت خدمات درمانی نیز تصریح کرد: ۷۰ پایگاه فعال جاده‌ای، یک فروند بالگرد امدادی و ۱۴ دستگاه موتورلانس در سطح استان آماده خدمت‌رسانی هستند و پایگاه‌های امداد و نجات به‌صورت مستمر در مسیرهای تردد فعال‌اند.

مهیایی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: ذخایر اقلامی نظیر آب معدنی، کنسرو، روغن و مواد پروتئینی در انبارها و سردخانه‌ها موجود است و بازار استان از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مهیایی در پایان با اشاره به افزایش بار ترافیکی در برخی محورهای کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته و احتمال افزایش سفرها، تمامی پیش‌بینی‌های لازم در استان انجام شده و گلستان آمادگی کامل برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مسافران را دارد.