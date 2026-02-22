۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲

بیمارستان صحرایی گلستان در کمتر از سه ساعت برپا شد

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی استان در کمتر از سه ساعت خبر داد و آمادگی دستگاه‌های امدادی را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مانور فعال‌سازی ساختار مدیریت بحران مراکز درمانی، بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با مشارکت جمعیت هلال‌احمر، سازمان انتقال خون و سایر دستگاه‌های امدادی در مدت کمتر از سه ساعت تجهیز و آماده بهره‌برداری شد.

محمد حمیدی پس از بازدید از این مانور اظهار کرد: این بیمارستان صحرایی با هدف استفاده در شرایط اضطراری و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های شهر پیش‌بینی شده و خوشبختانه امروز شاهد آمادگی کامل دستگاه‌ها در راه‌اندازی سریع آن بودیم.

وی افزود: در این مانور، تمامی دستگاه‌های امدادی از مرحله استقرار اولیه تا تجهیز کامل، توانستند در کمتر از سه ساعت بیمارستان صحرایی را عملیاتی کنند که نشان‌دهنده هماهنگی مناسب و آمادگی مطلوب مجموعه مدیریت بحران استان است.

حمیدی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این مرکز درمانی موقت اظهار کرد: در فاز نخست امکان بستری ۵۰ بیمار فراهم شده و در صورت نیاز، قابلیت افزایش ظرفیت نیز وجود دارد.

معاون استاندار گلستان همچنین از پیش‌بینی بخش‌های تخصصی در این بیمارستان خبر داد و گفت: بخش احیا، اتاق عمل سرپایی، آزمایشگاه، داروخانه و سایر نیازهای ضروری یک مرکز درمانی صحرایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های امدادی تأمین شده است.

وی با قدردانی از مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مانور، سنجش میزان آمادگی عملیاتی در شرایط بحران بود که خوشبختانه عملکرد دستگاه‌ها رضایت‌بخش و آمادگی آنان به‌صورت میدانی و واقعی قابل مشاهده بود.

