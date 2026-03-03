به گزارش خبرگزاری مهر ، در این روزهای سخت که ممکن است جنگ موجب بروز اضطراب، ترس یا فشارهای روانی برای فرزندانمان شود، این خط در کنار آنهاست.

این شماره، پل ارتباطی با مشاوران و متخصصانی است که برای حمایت روانی از دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان در تمام لحظات سخت آماده‌اند.

اگر فرزندانتان دچار اضطراب ناشی از اخبار جنگ شده‌اند یا خودتان در مدیریت این شرایط دشوار نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید با این شماره تماس بگیرید.

کاربرد خط ملی نماد در شرایط فعلی شامل مدیریت استرس و ترس ناشی از شرایط جنگی و حوادث ناگوار، ارائه مشاوره‌های سوگ و همدلی برای دانش‌آموزان و خط اورژانس دانش‌آموزی برای مداخلات فوری روانشناختی است.

گفتنی است؛ هزینه تماس با خط ملی نماد از سراسر کشور رایگان است.