به گزارش خبرنگار مهر، مردم مازندران با حضور پرشور خود، پیکر شهید سرهنگ محمدمهدی باقری سرخی در زیراب و همچنین شهید مقاومت ملی در بابلسر را تشییع کردند.

مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ محمدمهدی باقری سرخی با حضور خانواده شهید، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در شهر زیراب برگزار شد. حاضران با دادن شعارهای ملی و ادای احترام به مقام والای شهدا، یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند.

همزمان، در شهرستان بابلسر نیز پیکر شهید مقاومت ملی تشییع شد و مردم با حضور گسترده خود، همبستگی و ارادت خود به شهدای وطن را نشان دادند.

فردا صبح نیز پیکر مطهر ۴ شهید والا مقام در ساری بدرقه می‌شود.

لازم به ذکر است که تاکنون مازندران در حمله تروریستی آمریکا و اسرائیل ۱۸ شهید تقدیم کرده است.