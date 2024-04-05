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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۹

اعلام برنامه استقبال و بدرقه پیکر شهید «محسن حسین نیا»

اعلام برنامه استقبال و بدرقه پیکر شهید «محسن حسین نیا»

ساری- برنامه‌های استقبال و بدرقه شهید مدافع امنیت شهید «محسن حسین نیا» در مازندران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع امنیت ستوان یکم شهید محسن حسین نیا عصر جمعه از مسیر سوادکوه وارد مازندران می‌شود و ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از حسینیه شهید رستمی کندوان تا ایستگاه تاکسی خیابان امام پل سفید و ساعت ۱۸ از مقابل بانک مسکن تا میدان امام خمینی شهر زیراب مورد استقبال هم استانی‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین مراسم وداع با شهید مدافع وطن فردا شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در مصلی نماز جمعه المهدی، شهر بهنمیر برگزار می‌شود.

تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت ستوان یکم شهید محسن حسین نیا روز یک شنبه ۱۹ فروردین ماه ساعت ۱۴ از جلوی سپاه بابلسر تا میدان شهدا و سپس در زادگاهش روستای روشندان بهنمیر تدفین می‌شود.

کد مطلب 6070491

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