اعلام برنامه استقبال و بدرقه پیکر شهید «محسن حسین نیا»

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع امنیت ستوان یکم شهید محسن حسین نیا عصر جمعه از مسیر سوادکوه وارد مازندران می‌شود و ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از حسینیه شهید رستمی کندوان تا ایستگاه تاکسی خیابان امام پل سفید و ساعت ۱۸ از مقابل بانک مسکن تا میدان امام خمینی شهر زیراب مورد استقبال هم استانی‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین مراسم وداع با شهید مدافع وطن فردا شب از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در مصلی نماز جمعه المهدی، شهر بهنمیر برگزار می‌شود.

تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت ستوان یکم شهید محسن حسین نیا روز یک شنبه ۱۹ فروردین ماه ساعت ۱۴ از جلوی سپاه بابلسر تا میدان شهدا و سپس در زادگاهش روستای روشندان بهنمیر تدفین می‌شود.