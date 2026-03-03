به گزارش خبرنگار مهر، سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب و تهدیدات پیش روی ملت ایران، به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و ایشان را شخصیتی بی‌نظیر در دوران پس از حضرت امام خمینی (ره) توصیف کرد.

وی با تأکید بر جایگاه والای فرماندهی معظم کل قوا، ایشان را رهبری مردمی، الهی، فداکار و مدبر خواند که با اقتدا به مکتب امام خمینی (ره)، توانستند کشتی انقلاب را در طوفان‌های سخت هدایت کنند.

سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان ساخت: امام خامنه‌ای در عالی‌ترین سطح اخلاقی و فرهنگی، علاوه بر مرجعیت دینی، دارای مرجعیت اجتماعی و شخصیتی جهانی و تاریخی بودند و با شجاعت و کیاست خود، دوران پرفراز و نشیب ۳۶ سال گذشته را با اقتدار و تدبیر پشت سر نهادند و از استقلال، آزادی و اقتدار ملت ایران صیانت کردند.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به نقش بی‌بدیل ایشان در نیروهای مسلح، فرماندهی معظم کل قوا را فرمانده راهبردها و تدابیر دفاعی و همچنین فرمانده دلها خواند و افزود: نفوذ کلام و محبت ایشان در قلوب رزمندگان و سربازان، موجب تبعیتی عاشقانه و مخلصانه از ایشان شده بود که در دنیا مشابه آن دیده نمی‌شود؛ از سرباز تا عالی‌ترین درجه‌داران و فرماندهان، همه با دلی سرشار از ارادت، مطیع فرمان ایشان بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت فقدان جانگداز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تصریح کرد: اگرچه ملت ایران و مسلمانان جهان با مصیبتی عظیم روبرو هستند، اما تبعیت از راهبردها و فرامین ایشان که برای آینده انقلاب و نظام ترسیم شده است، نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به دلیل احساس دین و وظیفه، بیش از گذشته در دستور کار آحاد ملت به ویژه نیروهای مسلح قرار دارد.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به تدابیر فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: رزمندگان و نیروهای مسلح برای هر سناریویی از قبل آمادگی داشتند و این حاصل تدابیر فرماندهی معظم کل قوا بود. در کنار اقتدار دیپلماسی، اقتدار دفاعی نیز به طور موازی دنبال می‌شد و میدان مجاهدت دفاعی با میدان دیپلماسی کاملاً هماهنگ راهبری می‌شد. اگرچه امید چندانی به نتیجه‌بخشی دیپلماسی نبود، اما اتمام حجت صورت گرفت و این پیش‌بینی‌ها، امروز امکان دفاع همه‌جانبه را فراهم کرده است.

افول قدرت ترکیبی دشمن؛ از ناتوانی تا عملیات فریب

وی با تحلیل تفاوت اساسی جنگ تحمیلی اخیر نسبت به جنگ ۱۲ روزه گذشته گفت: «دفعه قبل رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد به تنهایی می‌تواند به اهدافش برسد، اما پس از یک هفته ناکامی و تزلزل، آمریکا در روز آخر به کمکش آمد. اما این بار، دشمن صهیونیستی از همان ساعت اول با علم به ناتوانی در رویارویی مستقیم با ملت ایران، با دشمن آمریکایی هم‌زمان وارد میدان شد. این عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی را آشکار می‌سازد.

سخنگوی وزارت دفاع در خصوص گسترش میدان نبرد و استفاده دشمن از پایگاه‌های منطقه‌ای هشدار داد و تأکید کرد: اگرچه ما با کشورهای دوست و همسایه نگاه مثبت و حمایتی داشته و داریم، اما وقتی دشمن از ظرفیت‌ها و منافع این کشورها برای تهدید و تجاوز به ملت ایران استفاده کند، حق مسلم ماست که علیه منشأ تهدید وارد عمل شویم.

وی با افشای عملیات‌های فریب دشمن افزود: ناتوانی آمریکا در دفاع از پایگاه‌های خود و متحدانش در منطقه، آن‌ها را به سمت عملیات‌های فریبنده و گمراه‌کننده سوق داده است. حملات به مراکز غیرنظامی با اهداف فریبنده، نشانه از دست رفتن توان رویارویی و دفاعی آن‌هاست.

ارتقای قدرت موشکی و عبور از پدافند دشمن

سردار طلایی‌نیک در پاسخ به سؤالی درباره تنوع پاسخ‌های ایران و ارتقای توانمندی‌های دفاعی، جزئیات تازه‌ای از عملیات‌های موشکی و پهپادی ارائه داد: قدرت موشکی ما به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است. اکثر موشک‌های شلیک شده با موفقیت از لایه‌های پدافندی دشمن عبور کردند. شدت انفجار و شلیک‌های خوشه‌ای، دشمن را با غافلگیری خاصی مواجه کرده و قدرت تخریب نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل پهپادهای پیشرفته ایرانی در عرصه رزمی و هجومی خاطرنشان کرد: توان تسلیحاتی، موشکی و پهپادی ما نسبت به گذشته ارتقای چشمگیری داشته و این ارتقا به تدریج و متناسب با تهدیدات، در میدان به کار گرفته خواهد شد. برخلاف دشمن که مدت محدودی برای جنگ پیش‌بینی کرده، ما قدرت مقاومت و مداومت عملیاتی چندین برابر داریم.

پیروزی قطعی ایران؛ وعده الهی و نشانه‌های میدانی

سخنگوی وزارت دفاع با برشمردن عوامل قطعی پیروزی ایران تصریح کرد: فناوری تسلیحاتی پیشرفته، مشارکت همه‌جانبه مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح، قدرت ایمان، استقامت و حضور در سنگر، چهار عامل تعیین‌کننده در این جنگ هستند. نشانه‌های نصرت الهی و وعده حق خداوند از هم‌اکنون آشکار است. دشمن اهداف اعلامی خود را مکرر تغییر می‌دهد و این نشانه ناکامی و هراس استراتژیکی است که بر رژیم صهیونیستی و آمریکا سایه افکنده است. به حول و قوه الهی، رزمندگان و ملت ایران پیروز میدان خواهند بود.