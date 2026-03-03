به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور مصوبه تقدم ثبت سفارش بر تخلیه و قبض انبار برای ترخیص کالا تا اطلاع ثانوی لغو شد. این مصوبه برای تسریع در ترخیص کالا و رفع مشکلات صاحبان کالا با پیگیری های مسئولان گمرک تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

در این ابلاغیه‌ که از سوی معاونت امور گمرکی به ناظرین و مدیران گمرکات اجرایی

ابلاغ کرده، آمده است که بر اساس دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و هماهنگی با بانک مرکزی مقرر گردید:

کلیه کالاهایی که به کشور وارد شده‌اند یا می‌شوند تا اطلاع ثانوی از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌سفارش نسبت به تاریخ تخلیه/قبض‌انبار موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاف می‌شوند.