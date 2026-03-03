محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های پیش‌روی هیئات و تشکل‌های مذهبی استان اظهار کرد: سیاه‌پوش کردن معابر، منازل، مساجد و هیئات مذهبی، پخش نواهای حماسی در سطح شهرها و اجرای پویش «هر خانه یک پرچم و هر محله یک حجله» از جمله اقداماتی است که با مشارکت مردم اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر همراهی همیشگی هیئات مذهبی با مردم افزود: در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید، هیئات مذهبی استان همانند گذشته در صحنه حاضر خواهند بود و تا پای جان از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: در این چارچوب، فراخوان و تشویق هیئات مذهبی با مشارکت خانواده‌ها برای حضور در تجمعات مردمی در دستور کار قرار دارد و اجتماعات در میادین و چهارراه‌های شهر، مصلاها، مساجد و هیئات مذهبی با حضور فعال اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

وی برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی ثابت و سیار در محلات و نقاط مختلف شهر را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: افطاری ساده در این مواکب با همراهی مردم و هیئات مذهبی برگزار می‌شود و تهیه و توزیع بسته‌های مؤمنانه برای کمک به نیازمندان آبرومند نیز مورد توجه قرار دارد.

باقری همچنین به سیاه‌پوش کردن محلات، مساجد و هیئات، برگزاری دسته‌روی، سینه‌زنی و عزاداری در خیابان‌ها و پخش نواهای حماسی در میادین اشاره کرد و افزود: حرکت کاروان‌های موتوری و خودرویی با تمثال امامین انقلاب و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز در سطح شهرهای استان اجرا خواهد شد.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده مردم مؤمن استان، این برنامه‌ها را نمادی از انسجام و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.