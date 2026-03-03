به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید عصر امروز سه شنبه ۱۲ اسفندماه در ویدیوئی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در بدو پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در آن زمان که نه نیروی انتظامی و نه ارتش داشتیم، دشمن احساس کرد وقت ضربه نهایی است و با تحریک عراقی‌ها، تصور می‌کرد ایرانی‌ها ناتوان هستند و کاری نمی‌توانند بکنند.



وی با نقل خاطره‌ای از غرور افسران بعثی در خرمشهر افزود: یکی از آن افسران می‌گفت فردا تهران هستیم، اما آن فردا تبدیل به هشت سال شد و نتوانستند در این مدت کاری کنند و عاقبت شکست خوردند و با التماس و خواهش خواستار پذیرش آتش‌بس شدند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با مقایسه شرایط فعلی با دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: برادران و خواهران عزیز بدانند اکنون در شرایطی قرار داریم که خیلی بهتر از آن زمان است و رزمندگان ما مرتب دارند دشمن را می‌کوبند، بنابراین باید روح و قلب‌شان آرام باشد و بدانند به یاری امام زمان (عج) پیروز هستیم.



وی با تاکید بر توانمندی نیروهای مسلح تأکید کرد: در شرایطی که این همه قوت و قدرت در ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی ما است، هیچ نگرانی از آینده نداریم و مطمئن هستیم که دشمن را در هم می‌کوبند و همان‌طور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، دشمن واقعا از کارش پشیمان می‌شود.



این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود مرتب دعا می‌کنم و باید دعا کرد، ولی در عین حال نیروها و قدرت‌های ما نیز در میدان باید کار خودشان را بکنند.