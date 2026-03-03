به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی درپی شهادت ۲ تن از پاسداران سرافراز هم استانی در حملات رژیم اسرائیل پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است؛

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَنِ ٱلرَّحِیمِ

مِنَ المؤمنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیه؛ فَمِنهُم مَن قَضَی نَحبَهُ و مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلوا تَبدیلاً

شهادت پرافتخار و مظلومانه‌ سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج اکبر ابراهیم‌ زاده جانشین رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا و شهید حاج محمدرضا ثقفی فر دستیار ویژه رهبری از فرزندان برومند شهرستان بشرویه استان در جریان حمله ‌ناجوانمردانه رژیم سفاک اسرائیل به بیت رهبری، دل ملت عظیم‌الشأن ایران و به ویژه مردم خراسان جنوبی را لبریز اندوه ساخت.

شهادت این عزیزان بدون تردید اراده فرزندان این سرزمین را برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران استوارتر ساخته و همچون خونی تازه در رگ‌های مقاومت، ریشه‌های نهضت اسلامی را محکم‌تر خواهد کرد.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت رهبر شهیدمان و این دو شهید عزیزمان که جان خود را در دفاع از رهبر معظم انقلاب در طبق اخلاص نهادند، به محضر مقدس حضرت ولی عصر(عج)، خانواده‌ مکرم این شهیدان عزیز، ملت شهید پرور ایران و به طور خاص مردم ولایتمدار استان خراسان جنوبی و شهرستان بشرویه، به این نکته اذعان داریم که خون‌ مطهر شهدا، فریاد رسای آزادیخواهی و حریت را در گوش جهانیان طنین‌ انداز ساخته و چونان سیلی خروشان، زمین را از لوث وجود متجاوزان، جنگ طلبان و کودک کشان پاک خواهد کرد، ان شاء الله.