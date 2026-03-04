به گزارش خبرنگار مهر، زندگی با قرآن یعنی پیاده‌سازی آموزه‌ها و دستورات الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی. این امر مسلتزم پذیرش قلبی قرآن به عنوان کلام خدا و تسلیم در برابر اوامر و نواهی آن است.

سوال مسابقه روز چهاردهم زندگی با آیه ها

مفهوم آیه ۱۲ سوره مبارکه «نحل» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.صبربا تکیه برخدا، آرامش در دل طوفان

۲. آینده از آن بندگان خدا

۳. قرآن چراغ راه ما

۴.آمادگی کامل در برابر دشمن

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.