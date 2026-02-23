به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال پنجم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۳۹ سوره نساء در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. آمادگی کامل در برابر دشمن

۲. قرآن، چراغ راه زندگی

۳. تمام عزت نزد خداست

۴. جواب دادن بدی با خوبی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

پاسخ صحیح سوال روز چهارم...

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.