به گزارش خبرگزاری مهر، انتظام سهمگین با تسلیت شهادت قائد سرافراز امت و جمعی از فرماندهان شجاع در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، از بسیج دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه خدمات به مردم خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای ادامه تخصیص اعتبارات در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: حقوق اسفندماه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به‌موقع و در زمان مقرر پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کارکنانی که حقوق آن‌ها هم از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی نیز پرداخت می‌شود نگرانی وجود ندارد.

وی با یادآوری حماسه رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس و پشتیبانی و همبستگی مردم در پشت‌جبهه‌ها، بیان کرد: ملت سرافراز ایران با استعانت از خداوند متعال و با اتحاد و یکپارچگی این روزها را نیز، عزتمندانه و با پیروزی پشت سر خواهند گذاشت.