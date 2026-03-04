به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پرستاری وزارت بهداشت با توجه به نقش پرستاران در ارتقای سلامت عمومی، مدیریت بحران و ارائه مراقبت‌های اولیه، «سند فرایند جامع پرستاری در بحران» را برای تقویت مهارت‌ها، بهبود شرایط کاری و ارتقای توانمندی‌های آنان تدوین کرده است.

بحران‌های طبیعی، سوانح انسانی، بیماری‌های فراگیر و تجمعات گسترده، تهدیدهای جدی برای سلامت جمعیت‌اند.

پرستاران به‌عنوان خط مقدم، نقش بی‌بدیل در تریاژ، مراقبت مستقیم، مدیریت منابع، حمایت روانی‑اخلاقی، آموزش تیم‌ها و ساماندهی داوطلبان دارند.

سند فرآیندهای جامع پرستاری در بحران با هدف استانداردسازی عملکرد، افزایش آمادگی و ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی در تمام مراحل (قبل، حین و بعد) تهیه شده است.

این سند شامل حوزه‌های کلیدی از آمادگی تا بازیابی است و حاصل تلاش کارشناسان پرستاری، سلامت روان، مدیریت بحران، آموزش و سیاست‌گذاری سلامت می‌باشد.

سند فرآیندهای جامع پرستاری در فایل پیوست قابل مشاهده است.