به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در یک برنامه خبری گفت: ما در سازمان هلال احمر از نظر تجهیزات و از نظر امکانات، کمبودی نداریم و از نظر نیروی انسانی نیروهای قوی، محکم، با اقتدار و شجاع را داریم که هر جا در این انفجارها و حملات موشکی، ریزش آوار و انفجاری که رخ داده بین ۳ یا ۴ دقیقه نیروهای جمعیت هلال احمر به عنوان اولین گروه‌ها حضور داشتند و تا امروز هم الحمدلله خیلی از هموطنان را نجات دادند و در تفحص شهدا هم کمک شایانی کردند و تا آخرین تفحص کنار مردم عزیزمان هستیم.

وی در خصوص تامین دارو و تجهیزات پزشکی خاص اظهار کرد : من بلافاصله به داروخانه‌های جمعیت هلال احمر در هر استان اعلام کردم که فعالیتشان را به صورت شبانه روزی انجام بدهند و مردم ما اصلا دغدغه و نگرانی کمبود دارو نداشته باشند.در بحث تجهیزات پزشکی هم علی رغم اینکه مرکز جامع توانبخشی ما منهدم شد،ولی ما فعالیتمان را در یک مرکز دیگری ادامه خواهیم داد.

کولیوند بیان کرد: سامانه تماس ۴۰۳۰ هم با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مشاوره‌ و حمایت‌های روحی روانی و حتی مشاوره‌های سلامت پزشکی فعالیت خود را دارد. خیلی مددکاران، روانشناسان ، پزشکان و روانپزشکان پشت این سامانه پاسخگوی مردم عزیز ما هستند و تا امروز بیش از ۴ هزار نفر با این سامانه تماس حاصل کردند و مشاوره گرفتند.

وی افزود: تا الان بیش از ۱۷ اطلاعیه از سازمان هلال احمر صادر شده است، ما در اطلاعیه‌های مختلف هلال احمر آموزش‌های همگانی را برای مردم عزیزمان انجام میدهیم، برای بالا بردن سطح تاب آوری و برای کاهش آسیب‌هایی که ممکن است ایجاد بشود مثلا زمانی که انفجارها صورت میگیرد خواهش من این است که در زمان حضور هواپیماها و جنگنده ها به صورت تهاجمی، مردم عزیز کنار پنجره یا پشت بام مشغول فیلمبرداری و نگاه کردن نباشند و در محیط های امن حضور داشته باشند. شکستن شیشه‌ها و موج انفجار باعث مجروحیت و یا خدای ناخواسته جان باختن تعدادی از هموطنان شده است.

وی در پایان تاکید کرد:جمعیت هلال احمر بدون منت و ایثارگرانه در خدمت مردم عزیز هستند، ما اصلا خسته نیستیم، داغدار هستیم، مصیبت زده هستیم ولی در واقع در انجام خدمات مان خیلی محکم و مقتدر و با افتخار کنار مردم عزیزمان هستیم.