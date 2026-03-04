به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از گمرک مرز بازرگان اظهار کرد: تردد مسافرین و کامیون‌ها در گمرک بازرگان روان جریان دارد و کنترل‌های دقیق و بازرسی‌های گسترده‌ای در حال انجام است و این بازرسی‌ها با هدف حفظ امنیت انجام می‌شود.

به گفته وی تا اطلاع ثانوی رویه مرزنشینی تعطیل است افزود: گمرک بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مرزهای زمینی کشور، نقش بسزایی در تردد مسافران و تجارت با کشورهای همسایه دارد و تلاش برای تسهیل این فرایند در کنار حفظ امنیت از اولویت‌های اصلی ما است.

فرماندار ماکو با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی و بر لزوم آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با امنیت ملی تاکید کرد.

تاجفر با بیان اینکه گمرک بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور، نقشی حیاتی در تامین امنیت اقتصادی و ملی ایفا می‌کند، خواستار توجه ویژه به مسائل امنیتی و حفاظتی شد.

کارکنان و مدیران انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان نیز در این نشست، گزارشی از آمادگی‌های موجود و برنامه‌های آتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی ارائه دادند.