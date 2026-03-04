محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم و تشدید فعالیت‌های دامپزشکی در شرایط فعلی کشور خبر داد و اظهار کرد: پرسنل دامپزشکی استان بوشهر علاوه بر فعالیت های مختلف از جمله نظارت های بهداشتی بر اماکن عرضه مواد پروتئینی، فعالیت های آزمایشگاهی و امور قرنطینه ای و تسریع در ترخیص کالاها، در اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی در مبارزه با بیماری ها با تمام توان اکیپ های کارشناسی و عملیاتی در حال انجام انور محوله هستند.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: اقدامات لازم شامل پایش و مراقبت، واکسیناسیون های سراسری و موردی و هرگونه اقدام ضروری به‌ صورت منظم و مستمر در راستای حفاظت از سرمایه دامی استان در حوزه صنعتی، روستایی و عشایری در حال انجام است.

رهنما اشاره کرد: هدف مجموعه دامپزشکی حفظ سرمایه های دامی کشور است، تا دامداران با آرامش خاطر ، بتوانند امنیت تولید و تامین زنجیره غذایی استان و کشور را با قوت ادامه دهند.