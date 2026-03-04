به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگویی تلویزیونی در خصوص جدیدترین تصمیمات و اقدامات دولت در خدمت رسانی به مردم ، اظهار کرد: به دلیل جنگ، کودکانی که باید در حال هوای عید می‌بودند، اکنون در گورها خفته‌اند. اتفاقی که دیروز در میناب شاهد بودیم که ۱۶۰ کودک به خاک سپرده شدند، نشان می‌دهد که دشمن از همه خطوط قرمز عبور کرده است و به هیچ کدام از آن چیزهایی که بشریت طی ۸۰ سال پس از جنگ جهانی تلاش کرد تا به یک اصولی در جنگ برسد، پایبند نیست.

وی افزود: شاهد آن بودیم که به اورژانس، مدرسه، بیمارستان و مراکز تاریخی ما حمله شد. دولت برنامه‌هایی را از قبل طراحی کرده بود. به عبارت دقیق‌تر، از آذر ۱۴۰۳ کار آماده سازی برنامه‌های اضطرار را دولت در دست داشت و این برنامه‌ها به صورت خیلی عملیاتی در ۱۴۰۴ طی جنگ ۱۲ روزه مورد محک قرار گرفت و شاهد آن بودیم که هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود نداشت و این مسیر همچنان در حال دنبال شدن است.

مهاجرانی تصریح کرد: با توجه به دستوری که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور داد، به طور مشخص تولید کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم به صورت روزانه فعال است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: چرخه تامین کالاهای اساسی، یعنی چرخه تامین، توزیع و تولید و توزیع فعال است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و طبیعتاً با رفتار خردمندانه‌ای که مردم‌مان داشتند، شاهد ادامه مناسب این وضعیت خواهیم بود.

مهاجرانی با اشاره به موضوع حمل و نقل، خاطرنشان کرد: در مورد حمل و نقل جاده‌ای و همینطور ریلی، مشکل خاصی وجود ندارد. البته بدیهی است که به جهت شرایطی که داریم، پروازها بسته است، اما تخلیه بنادر به درستی در حال انجام است.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی و صمت به درستی کارشان را انجام می دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز به درستی موضوع تخلیه را در بنادر انجام می دهد. در این حال، وزارت اقتصاد به درستی امور گمرکات را توانسته یک جاهایی تفویض اختیار کند و این تفویض اختیاری بوده که هم استانداران و هم وزرا در طول این مدت انجام دادند.

مهاجرانی با اشاره به سفر هموطنانمان به برخی استانها، گفت: علی رغم اینکه برخی از استان‌ها بیشتر مهمان پذیر بودند، شاهد مشکلی نبودیم.

وی در خصوص موضوع دارو، گفت: طبیعتاً یکی از موضوعات اساسی که مردم حق دارند نگرانش باشند، موضوع دارو و درمان است. ذخایر راهبردی‌مان هم در کالاهای اساسی و هم در دارو در وضعیت خوبی قرار دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

مهاجرانی در رابطه با درمان مجروحان جنگ، ادامه داد: علی رغم اینکه درمان همه مجروحان به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و هیچ گونه بار مالی را ندارد، مشکلی از نظر نقدینگی در فرایندهای درمانی ما وجود ندارد و کادر درمان به خوبی پای کار مردم و ایران ایستاده‌اند و الحمدالله در این زمینه مشکلی نداریم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: امروز صبح نیز از دو بیمارستان بازدید و از مجروحان عیادت کردم. الحمدالله نیروها بسیار با انگیزه و علاقمند و بدون ذره‌ای خستگی پای کار هستند.

وی در مورد بنزین، ادامه داد: در روز اول که شنبه نهم اسفند ماه بود، با حجم زیادی از مراجعه مردم به پمپ بنزین‌ها مواجه بودیم. به هر حال در زمان بحران عده‌ای از مردم تصمیم می‌گیرند که از شهر بروند و این هیچ چیز عجیبی هم نیست و اتفاقاً استقبال می‌کنیم از اینکه مردم در جایی باشند که امنیت روانی بهتری داشته باشند، لذا ذخیره بنزین به اندازه کافی است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

مهاجرانی عنوان کرد: بدیهی است که چون در شرایط بحران هستیم، لازم است همه را به رفتار منظم و مدیریت شده و خردمندانه توصیه کنیم و الحمدالله از این نظر هم هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در ادامه، بیان کرد: نظم خوبی برقرار است و تعداد زیادی از افراد به استان‌های شمالی و خراسان رضوی سفر کرده‌اند؛ معمولاً در ایام سفر این چند استان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.‌ از طرفی، با تدابیری که استانداران داشتند و با تفویض اختیاری که به استانداران شده، کارها در حال پیگیری است.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: در تهران هم همینطور است و ما شاهد انجام روال زندگی هستیم. صدای بمباران موشک‌ها را می‌شنویم، ولی جریان زندگی برقرار است. مردم تره‌بار می‌روند و خرید می‌کنند و همین جریان عادی زندگی و در کنار هم بودن‌هاست که از ما یک تمدن ۶۰۰۰ ساله ساخته است.

وی تاکید کرد: ایران کشوری نیست که بگوییم ۴۰۰ سال عمر دارد، ایران بالای چند هزار سال قدمت دارد، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری است و این نشان از این دارد که ما با کنار هم قرار گرفتن تاب‌آورتر می‌شویم و بهتر می‌توانیم از پس بحران‌ها بربیاییم.

مهاجرانی گفت: دولت با تمام توان در حال پیگیری است و امور جاری مردم و زیرساختی به درستی تمشیت شده و دنبال خواهد شد.

سخنگوی دولت در خصوص وداع با پیکر مقام معظم رهبری، گفت: امیدوار هستیم که وداع با پیکر مقام معظم رهبری که از امشب آغاز می‌شود، فضای انسجام دیگری را ایجاد کند. در کنار این موضوع فراموش نکنیم که فردوسی به ما گفته که «دریغ است که ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.»؛ ایران زادگاه آزادمردان و آزاد زنان است و طبیعتاً این مرز و بوم با این مردم پابرجاست.