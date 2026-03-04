محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت امروز استان را تحت تاثیر عبور موج ضعیفی نشان می دهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و رگبارهای پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات شمالِ شرقی، شرقی و جنوبِ شرقی استان خواهد شد.

وی افزود: موج ضعیف دیگری اواسط روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه از فراز استان عبور می کند که بیشتر سبب ابرناکی خواهد شد.

سبزه زاری تصریح کرد: روند کاهش دما تا فردا ادامه دارد و سپس از روز جمعه بتدریج شاهد افزایش دما خواهیم بود. شمال خلیج فارس نیز از ظهر جمعه تا ظهر شنبه مواج پیش بینی می شود. سامانه بارشی از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۲۳.۶ و دهدز با ۴.۸در جه سانتی کراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۹ و کمینه ۱۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.