به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر دو شهید سرافراز هنگ مرزی دهلران، شهید عباس نصری و شهید سید حسن حسینی که در پی عملیات ناجوانمردانه و تروریستی مزدوران آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی به شهادت رسیدند،با حضور پرشور مردم قدرشناس، مسئولان لشکری و کشوری و خانواده‌های معظم شهدا در شهر دهلران برگزار شد.

مراسم امروز با اجتماع گسترده مردم انقلابی در میدان مرکزی شهر آغاز شد. پیکرهای پاک این دو پاسدار وطن، که مظلومانه در راه پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به لقاء الله پیوستند، بر روی دوش امت شهیدپرور تشییع شدند.

شرکت‌کنندگان در این آیین، با سر دادن شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی اخیر، بر ادامه راه شهدای گرانقدر تأکید کردند و بر لزوم انتقام خونین از عاملان این اقدام پلید پافشردند.

پیکر مطهر این دو شهید والامقام پس از وداع نهایی مردم، جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد.