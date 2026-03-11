به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر چهار شهید والامقام از مدافعان وطن که در حملات تجاوزکارانه و وحشیانه اخیر رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند، همزمان با ایام شهادت امام علی (ع) و با حضور گسترده و پرشور مردم شهیدپرور استان تهران تشییع و خاکسپاری شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «بهنام عیدی»، دهمین شهید بهارستان در این حملات، از میدان هفت تیر نسیم شهر تا آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار شد.

عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، در حاشیه این مراسم ضمن تسلیت به خانواده این شهید، حضور حماسی مردم را پیامی روشن برای دشمنان دانست و تأکید کرد که ملت ایران پای آرمان‌های خود ایستاده و خون شهدا چراغ راه انقلاب خواهد بود.

همچنین پیکر مطهر شهید «عباس انبارداران» دیگر شهید مدافع وطن، بر دستان مردم غیور و انقلابی شهرستان قرچق تشییع شد. این مراسم با حضور مسئولان محلی و آحاد مردم از خیابان ۱۲ متری زیباشهر آغاز و برای خاکسپاری به گلزار شهدای امامزاده بی‌بی زبیده (س) بدرقه شد.

در شهرستان پیشوا نیز پیکرهای مطهر دو شهید پاسدار به نام‌های شهیدان «حیدری» و «اصغریان» که در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، تشییع شد.

حمید دانش‌آموز، فرماندار پیشوا، با اشاره به حضور مردم روزه‌دار و شهیدپرور این دیار، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل گمان می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظام می‌توانند به ارکان کشور آسیب بزنند، اما این توطئه ننگین نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرد، بلکه موجب انسجام و وحدت بیشتر و حضور حماسی‌تر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب شد.