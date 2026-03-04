ایرج رهبر عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بایدها و نبایدهای مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی اظهار کرد: مسئولبن بارها گفته آمد در خصوص کالاهای اساسی از مدت ها قبل تمهیدات اندیشیده شده و مردم در این زمینه نباید نگران باشند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه ما زمانی درگیر این شرایط شدیم که از قبل خودمان را برای ایام ماه مبارک رمضان و نوروز مسئولان تمهیدات خود را از قبل اندیشیده بودند و تدارک کالای اساسی را از قبل دیده بودند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: این شرایط، شرایطی نیست که مردم عجولانه تصمیم بگیرند. مردم باید آرامش داشته باشند. این دوران گذرا است. شرایط فعلی به گونه ای نیست که طرف مقابل بتواند دوام بیاورد.

رهبر بیان کرد: هزینه این جنگ برای طرف های مقابل ما بسیار بیشتر است چرا که ما در خانه خود هستیم اما آنجا امکاناتشان را از جای دیگر آوردند و این امکانات برای آنها محدود است. ما ذخیره داریم و بسیار راحت تر می توانیم به فکر پیروزی باشیم.