به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح در گفتگویی اظهار کرد: از چند ماه گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: کارخانه ها برای تولید کنسروها و قوطی ها نیاز به واردات دارند که در اولویت قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه سهمیه کالاهای اساسی در استان های همجوار و مسافر پذیر افزایش یافته است گفت: نیاز استان هایی از جمله مازندران ‌و گیلان و سایر استان ها که با تردد مسافران روبرو هستند، فراهم شده است.

وی ادامه داد: به صورت روزانه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت وبینار با روسای ادارات صمت و اتحادیه ها نشست برگزار می کند و نیاز استان ها رصد و در صورت نیاز با سرعت تامین می شود.

مفتح با اشاره به حضور پزشکیان رئیس جمهور در وزارت صمت گفت: رئیس جمهوری بر تامین کالاهای اساسی، رفع نیاز کارخانه ها، سهمیه بندی واردات و رصد بازار تاکید ویژه ای داشتند.

وی عنوان کرد: تیم های این وزارتخانه با هماهنگی وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی و اصناف نیز به صورت میدانی بازدید از فروشگاه ها را انجام داده و پایش کالاها را انجام می دهند.

مفتح ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم این شرایط اضطرار را نیز پشت سر خواهیم گذاشت و خللی در خدمات رسانی ایجاد نخواهد شد.