به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی صبح سه شنبه در رأس هیئتی رسمی با هدف رایزنی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و بررسی راهکارهای رفع چالشهای موجود، سفر یکروزه خود را به شهرستان حلبچه در اقلیم کردستان عراق آغاز کرد.
فرماندار شهرستان پاوه در بدو ورود به حلبچه، مورد استقبال سمکو سالار، فرماندار این شهرستان قرار گرفت و برنامههای کاری دو طرف آغاز شد.
در این سفر، معاون برنامهریزی فرمانداری پاوه، مدیران راهداری، شبکه دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت، گمرک شهرستان، کارشناس فرمانداری و مسئول روابط عمومی فرمانداری نیز فرماندار پاوه را همراهی میکنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دیدار با استاندار حلبچه و برگزاری نشست مشترک با فرماندار این شهرستان از مهمترین برنامههای این سفر عنوان شده است.
این سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه، توسعه مبادلات اقتصادی و بررسی زمینههای همکاری مشترک میان شهرستانهای مرزی پاوه و حلبچه انجام شده است.
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