عیادت نماینده کرمانشاه از مجروحان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه، به همراه علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،با حضور در بیمارستان امام حسین (ع) کرمانشاه از مجروحان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عیادت و دلجویی کردند.

وی در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی از جمله اورژانس، آی‌سی‌یو (ICU) و بخش ارتوپدی مردان، از نزدیک روند ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مجروحان را بررسی کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ایستادگی و مقاومت سلحشورانه رزمندگان و ملت مقتدر ایران اسلامی تجلیل کرد.

رشیدی همچنین اقدامات مجموعه درمانی بیمارستان امام حسین (ع) در رسیدگی به مجروحان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تلاش فداکارانه کادر درمان، پزشکان و پرستاران در این شرایط حساس، تداوم مسیر ایثار و خدمت به مردم و میهن است.

وی در پایان این بازدید، ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی کارکنان این مرکز درمانی، بر لزوم تداوم حمایت‌های همه‌جانبه برای ارائه بهترین خدمات به مجروحان و بیماران تأکید کرد.