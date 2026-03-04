به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعداز ظهر چهارشنبه در دیدار با رؤسای بیمارستان‌های استان اصفهان بر حفظ پایداری نظام سلامت در هر سناریو تأکید و اظهار کرد: : در شرایط کنونی هیچ وقفه‌ای در خدمات حیاتی درمانی پذیرفتنی نیست و استمرار خدمت خط قرمز نظام سلامت است.

وی با اشاره به لزوم استقرار فرماندهی واحد سلامت در استان عنوان کرد: فعال‌سازی کامل ساختار «فرماندهی عملیات سلامت» برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ در استان ضروری است؛ همچنین آماده‌باش سطح‌بندی‌شده بیمارستان‌ها با تعیین سطوح آمادگی (عادی، هشدار، اضطراری) و تطبیق ظرفیت تخت‌ها بر اساس شرایط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار اصفهان خواستار پایش لحظه‌ای ذخایر راهبردی شد و بیان کرد: گزارش روزانه موجودی دارو، تجهیزات حیاتی، اکسیژن، خون و ملزومات مصرفی باید به مرکز ارائه گردد؛ همچنین مدیریت هوشمند شیفت‌ها، پیشگیری از فرسودگی، حمایت روانی و تقویت انگیزه ملی به منظور صیانت از نیروی انسانی سلامت در شرایط فعلی الزامی است.

وی با تأکید بر تقویت اورژانس پیش‌بیمارستانی و ارجاع هوشمند تصریح کرد: زمان پاسخ باید کاهش یافته و مسیرهای انتقال باید بهینه‌سازی گردد؛ از طرفی آمادگی کامل تیم‌های واکنش سریع نیز در شرایط فعلی ضروری است.

جمالی‌نژاد اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز درمانی را ضروری دانست و افزود: تأمین برق اضطراری پایدار، حفاظت از زیرساخت‌های آب و ارتباطات و امنیت سایبری سامانه‌ها از نکاتی است که در شرایط فعلی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.