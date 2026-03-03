به گزارش خبرنگار مهر،مهدی جمالی‌نژاد شامگاه سه‌شنبه در یک بازدید سرزده از شرکت آب منطقه‌ای استان، ضمن ارزیابی عملکرد این مجموعه در شرایط فعلی، بر چند محور کلیدی تأکید کرد که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی تأمین آب در شرایط کنونی است.

وی ضمن بررسی روند خدمت‌رسانی در شرایط ویژه، از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمات حیاتی تأمین و توزیع آب در سطح استان قرار گرفت.

استاندار اصفهان تأکید کرد که در شرایط فعلی، تداوم و کیفیت خدمات آب‌رسانی نباید تحت هیچ شرایطی مختل شود و این امر مستلزم نظارت مستمر است.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل، ملاحظات جنگی و لزوم آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی، بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های پدافندی و اصول مراقبتی در تأسیسات آبی استان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد انجام هرگونه اقدام لازم برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی آب در برابر حوادث یا اقدامات خصمانه دشمن را ضروری دانست.

وی در ادامه با تأکید بر آمادگی لحظه‌ای و نقش سازمانی، مدیران و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای را به عنوان یکی از ارکان اساسی حفظ ثبات و آرامش جامعه معرفی کرد و خواستار حفظ آماده‌باش لحظه‌ای در تمام سطوح مدیریتی و عملیاتی شد تا هرگونه بحران احتمالی با سرعت و کارآمدی مدیریت شود.

در پایان بازدید، استاندار از زحمات کارکنان در تأمین منابع آبی پایدار استان در شرایط فعلی تقدیر و بر لزوم آمادگی صد درصدی در شرایط کنونی تأکید کرد.